Se siente gacho

Limpio espacios naturales sola o con voluntarios. El lunes pasado quedé de verme en la playa de Olas Altas en Mazatlán con Micky, un muchacho que me acompaña en ocasiones. Llegamos a las 8:00 a.m. en una mañana hermosa y fresca, bajamos a una vereda que da a unos acantilados y empezamos la tarea. Micky traía una mochila con su pertenencias: celular, cartera, credenciales, tarjetas, efectivo y unos productos que vende. El caso es que la mochila pesaba, así que la fue cambiando de lugar mientras nos movíamos, pero llegó un punto en que era más fácil subir y volver a bajar donde la había dejado la última vez, pero alguien aprovechó mientras estábamos ocupados en volver a la calle y se la llevó. Cuando Micky se dirigió al espacio donde la dejó de inmediato se dio cuenta que ya no estaba, así que buscó pensando que se había caído, pero nada, y siguió la frustración de voltear para todos lados a ver si veíamos a alguien con ella, pero la calle estaba desierta, la persona que se la llevó seguro se fue por los acantilados para no ser vista y además alguien muy ágil porque está peligroso el lugar.

Un velador nos dijo que vio a Juanito por el área, yo lo conozco, fue ayudante de los clavadistas. Él me ha acompañado en limpiezas y casualmente me lo había topado la noche anterior y se ofreció para ir a ayudarnos, pero no llegó cuando bajamos y supuse que ya no iría.

Antes de darnos cuenta que la mochila ya no estaba tomé un video para mostrar el área que limpiamos y casualmente en el fondo se ve una persona que está arriba de la barda, seguramente el que se llevó la mochila, porque en esa barda nadie se para, está peligroso, sólo la usan para sentarse a ver el mar.

En fin, estamos buscando quien amplíe la toma, para identificar al ladrón, porque la policía interrogó a Juanito, yo estuve presente y lo vi temblando y diciendo una bola de mentiras, así que sin poder asegurarlo creo que fue él quien se la llevó.

La ampliación del video ya no es para recuperar la mochila porque ya sería imposible, sino para confirmar quién fue, y quitar de la duda a Juanito.

Les platico porque se siente gacho ver que le roben a un amigo y más gacho que el ratero (sin confirmarlo todavía) sea conocido, y me viene a la mente cómo nuestro país siente gacho cuando alguien que se supone es nuestro representante nos roba y luego lo niega, diciendo una bola de mentiras descaradas (como Juanito). Por eso desde aquí le digo al gobierno y a los timadores ¡se siente gacho poner en manos de alguien la confianza y ser defraudados! ¡Y se siente gacho que por intereses de poder y dinero muchos ciudadanos pasen por alto las mentiras de gobernantes y particulares que traicionan a los habitantes de este espectacular país!

Manifestarnos en la revocación de mandato es una oportunidad de decir ¡Se siente gacho! ¡Pero importante que vayamos todos los que queremos salvar este país! ¿Si no lo decimos así, cómo? ¿Si no lo decimos ya, cuándo? La unión remueve.

ROBERTA CORTAZAR B.