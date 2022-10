Se tenía que hacer, se tardó, pero se hizo

Por muchos años, los gobiernos han trabajado arduamente para ganarse la fama de malos administradores y que lo que les toca hacer lo hacen mal. El decir que está hecho por un gobierno es sinónimo de decir que está mal hecho, de baja calidad o de sobreprecio. Esto no es gratis, se ha ganado esa fama con miles de ejemplos. La gente está harta y lo peor, es que ya ni ánimos dan de luchar por que esto cambie.

Es importante decir que tampoco es fácil cambiar el sistema desde adentro. Lo digo porque los proveedores que hacen todo mal y caro, o los que brindan algún tipo de servicio al gobierno, por lo general, son gente muy influyente en la sociedad que mueve las aguas partidistas y tienen el poder suficiente de complicar la permanencia de un gobierno o el futuro político de una persona. Esto no debe de suceder, pero es una realidad a la cual nos tenemos que enfrentar.

Me dio aliento la noticia que se dio esta semana, en la cual se anunciaba el retiro de las concesiones de basura a la empresa Klifer del Norte. Un concesionario que llevaba más de cinco años con fallos en el servicio. No creas que fallos menores, sino que dejaban de brindar servicio en rutas por semanas e incluso meses. Situaciones tan obvias que no daban lugar a dudas de que se tenían que aplicar sanciones directas y que se les debió retirar la concesión desde los primeros meses de fallas. Cosa que no sucedió, aún y cuando existió una presión, documentada, para hacerlo. Se le pagaba a una empresa para dar un servicio que no daba y punto.

El tema es que se tardaron muchos años (varias administraciones) para poder hacer un cambio que en cualquier empresa, organización o casa, se hubiera realizado de inmediato. Se tenían todos los recursos legales, pruebas, etc., para hacerlo y aun así no se quería. Esto tiene que cambiar.

La idea que existió en su momento, de crear un city manager (gerente de ciudad), iba encaminada justo a que este tipo de cosas no sucediera. Que se pudiera administrar una ciudad a base de resultados, estadísticas, evaluaciones, etc., en las cosas que se podía. Y no únicamente valorar proveedurías por el perfil político o monetario del dueño.

Hay servicios en los que no se puede fallar. El municipio tiene todos los recursos para que los servicios públicos sean de excelencia, pero se necesita la convicción de generarlos aun y cuando se pisan callos. Este valor es el que reconozco al alcalde Marco Bonilla, por este acto que se realizó en el Ayuntamiento. Como este deben de existir muchos más y establecerse como la norma para cualquier tipo de proveeduría de servicio o producto al municipio.

Imagínate que todo lo que hiciera el gobierno fuera de primera calidad. Que las carpeta de asfalto fueran de la calidad con la que se contratan, que los servicios fueran de excelencia, etc., otro gallo nos cantaría. Lo feo es que pagamos precios que nos hacen merecer eso y más, pero tristemente tenemos las peores calidades. Necesitamos que este sea el punto de inflexión para cambiar esa mentalidad mediocre gubernamental y pasar a los servicios que nos merecemos como ciudad.