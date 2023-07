Se vale soñar

Cada vez que me siento a reflexionar sobre la situación actual de nuestro país, nacen los sueños, y es por eso que hoy, querido lector, usted será testigo de mis sueños, que seguramente es similar al sueño de muchos mexicanos, estas últimas cuatro semanas muchos mexicanos que lo han compartido en las redes sociales, en las entrevistas y de forma personal. Estamos soñando en un México mejor, en un México democrático, en un México libre.





Estas semanas no hemos dejado de expresar que tenemos esperanza, que crece el ánimo y que todos podemos participar.





Hemos soñado con mejores condiciones de trabajo, con mejores escuelas, con grandes proyectos de investigación y desarrollo, y nuevamente soñamos con ese México sin corrupción.





Vemos a doce soñadores y entre ellos me voy a referir al personaje preferido del presidente, un personaje que rompe paradigmas, una soñadora, un personaje que un día salió de su casa con un gran sueño, esa hija de un padre alcohólico y una madre amorosa, una mujer, una indígena.





Vemos esa soñadora que vio la oportunidad en el estudio de salir adelante, de sacar a su familia y a su comunidad de la pobreza, una mujer aspiracionista, una mujer inteligente.





Se preguntarán por qué me interesa el tema, porque a mí siempre me gustó soñar y cada vez que sueño soy más feliz, en los sueños cumplimos nuestras metas y nuestras expectativas, y cuando dejamos de soñar dejamos de tener aspiraciones o de buscar un objetivo.





Les comparto esto porque todos los días se cumplen los sueños, unos más ambiciosos que otros, pero al final del día, sueños, que nos llevan a mirar adelante, para nosotros y para los nuestros, a lo largo de mi caminar siempre he construido grandes sueños, unos he logrado y otros se han hecho chiquitos, otros me han dolido mucho porque sólo se quedaron en eso, en grandes sueños. Seguramente esto no es ninguna novedad, es la condición humana.





La intención de esta columna es reflexionar qué queremos como país, qué queremos para nuestros hijos y qué vamos a dejar a los que vienen atrás de nosotros, seguro vendrán grandes soñadores aspiracionistas, que la obligación que nosotros tenemos es dejarles un país con libertad para que sigan soñando, con instituciones para que realicen sus sueños y un mundo mucho mejor del que a nosotros nos heredaron, ¿cómo lograremos nuestros sueños?, con mucho trabajo, estudio, lealtad, compromiso pero sobre todo con profundo amor por México.





No dejen de soñar y vamos a construir juntos este país con el que soñamos. México nos necesita a todos, porque todos somos mexicanos.