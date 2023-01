Por Roberta Cortazar





La loca define secretos de Estado

Roberta, la sociedad está cargada de secretos de Estado, una dinámica establecida para llevar “la fiesta en paz”. Los más obvios son los secretos del poder, de ahí nació el término. Desde arriba custodian secretos que si llegan a salir a la luz provocan desencanto, miedo, caos, incertidumbre, situaciones que no conviene revelar al público por los intereses de control y “paz”. Además, vivimos en estados legales que suponen cumplir un rol: Estado civil, una persona casada se compromete, pero algunos custodian con inteligencia secretos para no perder la seguridad del rol de esposa o esposo. La loca expresa su decepción ante esas parejas “estables” que viven en el engaño, él o ella pretenden ser ante su cónyuge, pero no son, esconden una vida secreta, pero caminan orgullosos con su pareja legal como un trofeo que los define como honorables y estables.

Estado de salud. Se acude al médico y sin razonar y cuestionar el diagnóstico se entrega el poder para que el médico decida qué se hace o no. Muchas veces no hay opción de tiempo o dinero para otra opinión y se cae en una asociación piramidal donde el interés es que la enfermedad y la dependencia perduren. En la cúspide las farmacéuticas que han convertido la medicina en un negocio redituable, frío y manipulador. ¿Es secreto?

Estado de derecho ¿Qué se requiere para tener derechos? ¿Acaso es un secreto que el poder y dinero te dan más derechos?

Ríe la loca y dice: Estado de ebriedad ¿Sabías que las cervecerías y la Coca Cola son empresas que figuran como de las más poderosas del planeta? Dos fabricantes de bebidas embriagantes, dos que tienen gran poder sobre el agua, recurso que utilizan y contaminan en gran cantidad. Un secreto ambiental que pasa desapercibido por saborear el exceso de azúcar y la delicia de la cebada fermentada que alegra y marea. Dos de las bebidas más consumidas en el mundo. ¿Podrán con sus anuncios seductores esconder el secreto de la devastación ambiental que provocan sus fábricas?

Estado mental ¿A cuántos llamamos locos? ¿Cómo defines la locura? ¿Acaso la locura de las masas ya anuló la cordura individual? La loca dice que hay muchos “locos” queriendo llamar nuestra atención, pero el término que los califica y los rechaza, no nos deja ver que los locos somos nosotros.

Estados de cuenta ¿cuántos de éstos esconden corrupción? el dinero de oscura procedencia entra a ese tejido de malversaciones para despistar el origen, un secreto que se maquilla y se nota como la más burda cirugía plástica. Estado de gracia ¡Miles de religiosos deshonran este concepto!

Podemos concluir con estos señalamientos de la loca, que el secreto es una dinámica muy popular para los humanos, el teatro abre sus telones y nos entretiene, idealizamos lo que no existe y desde un ambiente volátil existimos. ¿O no?

Pero no hay que perder un buen ESTADO DE ÁNIMO, el mundo sigue teniendo mucha riqueza personal y social y desde nuestra autenticidad podemos aportar respeto, amor y paz, tres que fluyen en la congruencia.

ROBERTA CORTAZAR B.