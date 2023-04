Secuestrado por el SAT

Por Eduardo Barbosa Sáenz



En este mes que me corresponde cumplir con mi declaración fiscal me percaté que mi e.firma ya había vencido, lo cual me obligó a renovarla. Primero intenté vía internet, lo que no me permitió pues reiteradamente me marcaba error; estuve insistiendo en diferentes puntos del día sin éxito alguno, por lo que deduje que tendría que hacerlo en persona a través de una cita.

Aquí, en agendar la cita, empieza el “calvario fiscal” y es que no hay citas disponibles, es necesario estar en una “fila virtual” que posteriormente te notifica que ya cuentas con la cita y, así pasó, me dio la cita un viernes en un horario adecuado pero que de cualquier manera no se podría combinar con mi horario laboral y por lo visto para la gente que asistió el mismo día sería igual, al grado que hubo personas que llamaban a sus trabajos para disculparse por la prolongada ausencia, hasta me tocó quien marcó para pedir el favor de que recogieran a sus hijos de la escuela, pues su cita de mañana pasaría en atención, mínimo, pasado el mediodía. No podía creerlo, pensé: “Quizás vienen a otro trámite”... ¡Oh, decepción! Sí venían a otro, pero con la misma duración y espera que todas las citas: más de dos horas.

Es una total falta de respeto para la o el contribuye el tener que esperar de pie por casi tres horas cuando tiene toda la intención de estar en regla con sus aportaciones para los ingresos de la Federación. Pareciera que no quisieran el dinero o que las personas físicas o morales no se cobijaran bajo la formalidad y la regularización; al contrario, quieren espantarlas y seguir fomentando ese pensamiento errático de la satanización del SAT, pero ante eso, ¿Qué más pensar?

Me queda claro que todo trámite requiere tiempo y paciencia, pero todas las personas tenemos que trabajar y hacer demás actividades, por lo que no debería ser natural o acostumbrarnos a un servicio de mínimo dos horas y media, si no es que más como fue en mi caso.

Desde mucho antes de pandemia no había tenido el infortunio de asistir en persona a realizar un trámite al SAT, por lo que llegué a mi cita con media hora de anticipación, lo cual vi que no era necesario, puesto que me pasaron exactamente a la hora correspondiente y aquí es donde se agudiza el “calvario fiscal”, ya que por dos horas estuve de pie en una fila, esperando que una silla se desocupara para sentarme y el detalle no fue estar de pie, sino el tiempo de espera y la cantidad de personas hacinadas en ese espacio tan pequeño, por lo que todo el personal del SAT portaba cubrebocas, sin excepción. Hasta eso que hay que reconocer el buen trato con el que se dirigía el personal con cada usuario.

Ojalá se ponga atención a este tipo de cuestiones, pues es una parte importante que contribuye mayormente a mejorar la eficiencia recaudatoria, es ilógico que la formalidad y cumplimiento de obligaciones lleguen a ser tan complejos en tiempo y espacio, pero lamentablemente en nuestro país así es. Quizás digan que otros trámites en otras dependencias es igual, pero aquí el detalle es que va de por medio nuestro dinero que compone el gasto público de la Federación, pues no es posible que con la falta de atención y de empatía, jugar con el tiempo de las personas y afectarles en su productividad del día. Contradictorio el SAT, de que quiere dinero, pero te quita tiempo para producirlo.

eduardo.barbosa.saenz@gmail.com

