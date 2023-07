En fechas pasadas se presentó una manifestación de productores del campo de algunos granos básicos (maíz, arroz, trigo) y productores de leche principalmente en la zona del pacifico de la República Mexicana. Esta expresión de inconformidad se debió a la reducción en el precio de algunos de esos granos en los mercados de Chicago (CBOT).

Ese mercado se ubica en la ciudad de Chicago USA, ahí se cotizan la mayoría de los productos del campo y abarca a todo el planeta. Si en Ucrania se deja de producir granos básicos afecta el precio futuro de ese bien en el CBOT para el próximo año subiendo su precio. Si por el contrario aumenta su producción baja el mismo, así de sencillo. Eso no significa que si falta grano en China también falten granos en México, no, simplemente los precios se modifican.

Los productores mexicanos toman como referencia esos precios porque les conviene cotizar en dólares, (sus costos no representan ni el 25% del total de sus ingresos), así cuando el precio sube ellos venderán su cosecha a un mayor importe, obteniendo ganancias extraordinarias. Pero qué sucede cuando bajan los precios, digamos que Brasil produjo mucho grano este año y la oferta sobrepasa la demanda proyectada, entonces los productores nacionales dirían que están perdiendo dinero y que no les salen las cuentas, que los mexicanos debemos asegurar la producción nacional y que aquí se debe elevar el precio de esos granos.

Ahí entra SEGALMEX con los precios de garantía. Los productores sacan sus tractores, obstaculizan una calle y empiezan a negociar. La idea es que el gobierno les pague la diferencia de baja en el precio, es decir, lo que ellos pensaban ganar, no importando si están en un proceso de libre mercado no quieren perder. Con esto en mente, el gobierno sacó un acuerdo el día 6 de julio en el DOF (Diario Oficial de la Federación), donde indica que les pagará esa diferencia. ¿Por qué lo hace? ¿Para incentivar la actividad agrícola nacional y protegerla? No.

SEGALMEX hábilmente determina el precio al que se va a pagar y es ahí donde entra la corrupción. En la realidad puede determinar el precio por encima de lo que el mercado dicta en ese momento y entregarle la diferencia al productor quedándose con una parte de ese incentivo que son miles de millones de pesos. El productor recibe un incentivo con ganancias extraordinarias, incentivo por el que no paga impuestos y los funcionarios del gobierno se apropian del resto. Es así como se cierra el círculo de forma abreviada y ejemplifica cómo un empresario del campo y un funcionario público pueden hacerse de un vehículo pick up de más de 1 ½ millones de pesos año con año. En todo este proceso el consumidor final es quien paga el plato roto y para quien nunca hay apoyos de tal magnitud, sólo recibe la inflación.

Al final ese sector vela únicamente por ellos mismos, sin solidaridad social, pero se manifiestan en las calles envueltos en la bandera del nacionalismo. Por cierto, ¿Cómo van las mejoras en el transporte público? ¿Alguna mejora? ¡No! Sigamos esperando.

