Seguimos igual

Hace apenas unos días llegó hasta mi oficina una señora buscando una solución para resolver un fraude que le habían cometido por parte de una financiera que coloca vehículos nuevos a través de un método de pagos anticipados.





Le comente que ese tema (fraudes de financieras) ya se ha ventilado hasta el exceso por los medios informativos más importantes como el presente y que penosamente las noticias recibidas sobre la solución de los mismos no eran positivas. Pasados unos días (13 junio del 2024) se publicó en el DOF “listado de documentos en revisión, dictaminados, autorizados, exentos y con opinión por parte de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria en el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de mayo de 2024” cuyo objetivo es enumerar los documentos que se están procesando en las diversas dependencias gubernamentales para mejorar la operatividad de esas instituciones.





Encontramos instituciones como la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro; Secretaría de Hacienda y Crédito Público; Comisión Nacional Bancaria y de Valores; Instituto para la Protección al Ahorro Bancario; Secretaría de Economía; Procuraduría Federal del Consumidor, etc., y muchas más, todas ellas tratando de mejorar sus procesos para beneficio del ciudadano. Entre estos documentos me dirigí a uno en particular “el formato oficial para que las instituciones de crédito lleven a cabo el intercambio de información en términos de lo previsto en el primer párrafo de la 62ª de las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la ley de instituciones de crédito”.





Siguiendo la huella de la información se concluye básicamente que se deben mejorar las fuentes de información para “contar con una herramienta útil para la prevención y detección de operaciones relacionadas con la comisión del delito,..,”. Básicamente que no haya lavado de dinero (recursos de procedencia ilícita). El cuestionamiento es ¿Por qué habiendo tantas regulaciones, dictaminando de forma frecuente aún más, se siguen presentando casos como el de la señora defraudada por empresas que actúan abiertamente sin ninguna amonestación?. La respuesta es obvia, la corrupción.





Todas estas regulaciones sólo sirven para extorsionar a las empresas financieras, de cualquier tamaño o giro, mientras manejen dinero ahí estarán las regulaciones para que las instituciones de gobierno obtengan sendos beneficios, jamás para apoyar a los consumidores. Solamente para rematar lo anterior el día 10 del presente mes se publicó en el mismo DOF “las cuotas anual y mensuales que deberán pagar las entidades financieras por concepto de servicios de inspección y vigilancia que presta la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, correspondientes al ejercicio fiscal 2024”.





Más cobros a miles de empresas de todo tipo, sin embargo, la impunidad sigue avanzando. Que no le suceda lo mismo que a la señora y miles de defraudados, no puede confiar en las instituciones oficiales como se presentan actualmente, infórmese, cuide su patrimonio que bien vale la pena.





Maestro en Finanzas. Economista

