¿Seguiremos soñando?

Por María de los Ángeles Ruiz

¿A qué le tiras cuando sueñas, mexicano?

¿A hacerte rico en loterías con un millón?

Mejor trabaja, ya levántate temprano;

Con sueños de opio sólo pierdes el camión.

¿A qué le tiras cuando sueñas, mexicano?

Con sueños verdes no conviene ni soñar.

Sueñas un hada ... y ya no debes nada,

Tu casa está pagada, ya no hay que trabajar,

Ya está salvada la copa en la Olimpiada,

Soñar no cuesta nada ... ¡qué ganas de soñar!

¡Ah! ¡ Pero eso sí ... mañana sí que lo hago!

¡Pero eso sí ... mañana voy a ir!

¡Pero eso sí ... mañana sí te pago …!

¿A qué le tiras cuando sueñas sin cumplir?

¿A qué le tiras cuando sueñas, mexicano?

Deja el tesoro que Cuauhtémoc fue a enterrar;

Cuántos centavos se te escapan de la mano

Buscando un taxi que jamás te ha de llevar.

¿A qué le tiras cuando sueñas, mexicano?

¿Qué faltan niños pa' poblar este lugar?

Sigue soñando que no hay contribuciones,

Que ya no hay mordelones, que ya puedes ahorrar;

Sigue soñando que el PRI ya no anda en zancos,

Que prestan en los bancos, que dejas de fumar.

¡Ah! ... ¡Pero eso sí ... mañana nos casamos!

¡Pero eso sí ... mañana te lo doy!

¡Pero eso sí ... la última y nos vamos!

¿A qué le tiras cuando sueñas, soñador?

Para los que no conocen este texto, esto es una canción escrita por Salvador Flores Rivera, quien fue un conocido compositor que vivió en la Ciudad de México, nació en 1920 y murió en 1987, y es conocido como el cronista urbano de México de la primera mitad del siglo XX, les comparto esta reflexión, porque en días pasados vivimos nuevamente la “tragedia nacional” al no lograr pasar del tercer partido en la copa mundial de futbol en Qatar, hubo llanto, decepción, dolor, en fin, muchas manifestaciones de connacionales dolidos por esta pérdida.

Pero, aquí entra la reflexión de este gran personaje, ¿será la sociedad mexicana todavía lo que menciona esta canción? O ¿habremos ya superado ese letargo que nos enseña el autor? Creo que como sociedad hemos avanzado, pero algo queda todavía de ese retrato que nos platica Chava Flores, esforcémonos por lograr que sólo sea una anécdota, y no una realidad de nuestro México del siglo 21.

Gracias y hasta la próxima.