Segundo mes del año y grandes escándalos de corrupción

Iniciaré por mencionar que la gran pandemia en México además del Covid en todas sus modalidades es la corrupción también en todas sus modalidades, iniciamos con los funcionarios con falta de capacidad para desempeñar sus funciones del cargo para el que fue propuesto, aceptar un cargo para el que no se tiene capacidad ni preparación, eso es corrupción, tanto para quien lo propone como quien lo acepta.

Luego nos vamos a la compra de voluntades, vemos con gran tristeza cómo se hace a un lado al Servicio Exterior de Carrera, algunas de los propuestas para ocupar cancillerías vacantes llegan cuestionadas y señaladas por tener como virtud ser militante de Morena, algunos con posibles ligas con el crimen organizado, con actos de corrupción o de acoso comprobados. Lamentable que imagen tan vergonzosa estamos dando en el extranjero.

Nuevamente, como sucedió en el sexenio anterior, la familia presidencial se ve involucrada en actos totalmente reprobables, en aquella ocasión también utilizaron a las parejas sentimentales para salir a lavar la honra de los personajes cuestionados, qué pena, que ni siquiera tengan el valor de enfrentar esos señalamientos, ahora resulta que ellas son las poderosas, adineradas, que les dan el privilegio a los hombres de hacerse de “CASONAS”, pero son tantas las coincidencias y la poca vergüenza que son indefendibles sus faltas, los proveedores del gobierno envueltos en la compra de los contratos, nada está oculto, todo sale a la luz tarde o temprano, los mexicanos los observamos y cada vez creemos menos en la clase política, aunque hay gente ejemplar , honesta y trabajadora.

En lo local vemos políticos envueltos en temas de crimen organizado, eso sin duda es corrupción, vemos violencia de todo tipo y vemos un gran déficit de recursos para lo que realmente necesita la población.

Aquí es donde abordo el tema de las tarjetas del Bienestar, es un tema realmente preocupante, ya que no existe un control en el uso de las mismas y pueden prestarse como instrumento para el “lavado de dinero”, en un reportaje de un conocido periodista de investigación, Carlos Loret de Mola, hace ese señalamiento muy delicado y preocupante, en este caso tendremos que acercarnos a las autoridades para que den seguimiento puntual a este tema, para que no se contaminen las finanzas del Estado Mexicano, pero sobre todo que los ciudadanos no sean utilizados por el crimen organizado.

Los mexicanos necesitamos creer en los mexicanos y quien toma las decisiones en nuestro país, seguiremos luchando por denunciar las conductas incorrectas de nuestros gobernantes, proponiendo leyes que den certeza y transparencia en el uso de los recursos públicos, pero principalmente denunciado las conductas que destruyen la confianza en nuestros dirigentes y con ello la esperanza de los ciudadanos.