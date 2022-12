Seguridad vs economía

Por Francisco V. Lozano

Seguido escuchamos a las autoridades decir que la problemática social más sentida en la comunidad es la inseguridad. Me di a la tarea de realizar un ejercicio social preguntándoles a 1,300 personas en la ciudad sobre esta aseveración. Para ello utilicé el factor más problemático de la ciudad: el transporte. Pregunté a las personas que utilizaban las plataformas de transporte privado y el resultado fue el siguiente: el 80% utilizaron InDrive, el 16% DiDi y el 4% Uber. Al analizar cada una de las plataformas pude observar que mientras DiDi y Uber cuentan con oficinas en la ciudad, InDrive no tiene oficinas en todo México; las primeras te pueden ofrecer facturación, mientras que la tercera no tiene RFC ni domicilio fiscal en el país (DOF 7-11-2022); DiDi y Uber cuentan con atención personalizada, mientras InDrive se maneja por asistentes automatizados; DiDi y Uber tienen por cliente tanto a usuarios como a choferes y atienden a ambos por igual; InDrive sólo a choferes y lo que haga el usuario no es de su incumbencia, exponiendo tácitamente al conductor; DiDi y Uber se manejan por las leyes de oferta y demanda dejando que el mercado regule el precio; en tanto que InDrive pone rango de precios que tienen que aceptar ambos usuarios; las tres plataformas cobran entre 10 y 15% para ellos. Ninguna plataforma se solidariza con los clientes o conductores ni pagan seguro u ofrecen algún tipo de restablecimiento de daños por accidentes (en otra entrega hablaremos de eso). Mientras DiDi y Uber ofrecen promociones, InDrive no; DiDi y Uber dirigen los pedidos y no dan opción de negarse, pues eso afecta el récord del conductor mientras que en InDrive sí puede el conductor elegir viaje. En DiDi y Uber el mal uso de la plataforma tiene un costo, primero económico, luego cancelación de cuenta, mientras que InDrive no tiene consecuencias para el usuario y puede abusar de la plataforma en la forma que desee, por lo que respecta al conductor también tiene oportunidades de no hacer buen uso de ésta pero más limitadas; DiDi y Uber tienen estrictas políticas de seguridad, eficientes como compartir recorrido, botones de pánico y llamadas de alerta, mientras que InDrive no, incluso expone los teléfonos particulares de ambos y su tiempo de respuesta puede tardar horas. En DiDi y Uber está prohibido llevar usuarios que no hayan pedido el servicio, animales y objetos de gran tamaño, mientras que InDrive sí está permitido que el usuario lleve lo que desee o que no sea él quien tome el servicio; por lo anteriormente expuesto ¿Por qué la gente prefiere InDrive a las otras plataformas?, por el bajo precio. La gente argumentó que por ahorrarse unos pesos prefieren tomar ese servicio aunque sea a todas luces inseguro, pues su percepción de la seguridad es baja pensando que está muy focalizada en ciertos grupos sociales o de plano administrada por el gobierno, mientras que el asunto económico no, cualquier acción que le pegue a su economía sí es de consideración inmediata. Esa es la verdadera preocupación de la gente, su economía.





Maestro en Finanzas. Economista

scalees@gmail.com