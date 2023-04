Seis mil afectados

En lo que va de este mes, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha dado el visto bueno a tres nuevas sociedades de inversión denominadas S.A.P.I de C.V. La sociedad mercantil SAPI de CV, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable, busca promover la inversión en las pequeñas y medianas empresas, fomentar su crecimiento y facilitar el aumento de capital, así como la entrada y salida de socios. Una vez que la SHCP da el visto bueno informa a todos los involucrados sobre las mismas como son la CNBV, Condusef, INDAABIN, etc., porque tiene la obligación de registrarla y darle seguimiento sobre su comportamiento impositivo cuidando en todo momento que cumpla con las leyes y normas fiscales del caso. Así mismo las demás entidades al conocer de su existencia tienen la obligación de verificar su cumplimiento y cuidar el ahorro de los inversionistas que es la máxima en la que recae el sistema financiero mexicano. En ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores su Artículo 2 dice: “La Comisión tendrá por objeto supervisar y regular en el ámbito de su competencia a las entidades integrantes del sistema financiero mexicano que esta Ley señala, a fin de procurar su estabilidad y correcto funcionamiento, así como mantener y fomentar el sano y equilibrado desarrollo de dicho sistema en su conjunto, en protección de los intereses del público”. Esta dependencia dijo, dos años después de formalizada Aras Investment Business Group S.A.P.I de CV., que no pertenecía al sistema financiero pero sí pertenece al sistema fiscal y de inversiones, por lo que tanto la SHCP como la CNBV y la Condusef tienen la obligación de vigilar su desempeño e informar al inversionista si éstas proceden de forma irregular. Sólo hace falta ver los dos primeros artículos de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros para darse cuenta que no hay forma de que se eximan de sus obligaciones para con los inversionistas. La SHCP, la Condusef y la CNBV, temerosas por las posibles demandas, sacaron un comunicado donde si alguien osaba demandarlas iniciarían una investigación exhaustiva para ver la procedencia de ese dinero amenazado a los inversionistas de antemano para que no continuaran por ese camino. Esas entidades nuevas son: UCOMBI, S.A.P.I. de C.V., institución de Financiamiento Colectivo; Sylon Capital, S.A.P.I. de C.V., institución de Fondos de Pago Electrónico; Grupo Quindalo, S.A.P.I. de C.V., institución de Financiamiento Colectivo. Todas son entidades financieras por antonomasia, como Aras que comercializaba valores y recaba financiamiento del público que no son socios, ya que nunca se registraron en el libro correspondiente, lo que no los vuelve socios sino inversionistas a secas; los afectados tienen que demandar y hacerle frente a las instituciones que no cumplieron con lo mandatado en la ley si quieren recuperar su dinero porque con su omisión les causaron un daño a su patrimonio, por no informar de las irregularidades de Aras Investment Group de CV.