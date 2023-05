Hace algunos años, cuando cursaba la licenciatura en Derecho en la Universidad La Salle, existía un programa cultural denominado “Semana ULSA”. Durante esa semana se impartían talleres, conferencias y diversos eventos con el propósito de capacitar a todos los alumnos, recuerdo que algunas conferencias fueron impartidas por egresados de la universidad, muchos de ellos ya con un alto nivel curricular, entre ellos, grandes abogados, jueces, notarios, empresarios, etc.

Al estar ahí sentado escuchando las diversas ponencias me imaginaba si en algunos años pudiera volver a mi universidad y platicar de mi experiencia a los alumnos, ¿Qué les diría? ¿Dónde estaría?, ¿Qué habría logrado?, la respuesta a estos cuestionamientos llegó mucho antes de lo pensado, tuve la fortuna que una apreciable maestra que me dio clases en la universidad me invitó a platicar sobre mi experiencia universitaria con los alumnos de las carreras de Finanzas y Gestión y Desarrollo de Empresas.

En un principio me encontraba expectante, puesto que sería mi primera vez al hablar frente a un grupo de universidad como egresado, aunque no me sentía tan nervioso porque siempre llevé una vida universitaria activa y en diversos momentos me tocó estar frente a grupo, pero siempre como universitario.

Ante el análisis de lo que debía decir y el pasar de los días, decidí que lo mejor que podría comentarles eran aquellos consejos que me hubieran servido en mi época como universitario, los cuales en este momento describo y que espero que a ti lector también te puedan servir.

El primero de ellos consiste en tener la firme convicción de que se pueden cambiar las realidades, que es posible la construcción de un mundo mejor y aunque el panorama social, económico, político y cultural nos pueda parecer desalentador, las acciones que como jóvenes realicemos serán de importante trascendencia en la construcción de un país justo, donde las oportunidades sean para todos, donde el piso parejo no es utópico, cambiar al mundo es posible, está al alcance de todos, solo es necesaria la unión de voluntades y la firme convicción de poder lograrlo.

El segundo de ellos consiste en la participación, nos encontramos en un contexto en donde la apatía es nuestra mejor aliada, en donde somos indiferentes a los problemas del mundo, y donde las redes sociales nos tienen hipnotizados, pero, ¿Qué pasa afuera de nuestra burbuja? La realidad es clara y te necesito a ti, persona que en este momento lees esta columna, te necesito para que participemos y cambiemos nuestro entorno, al ser activos en los grupos universitarios, cámaras de comercio, grupos católicos, sociales, etc., donde sea, pero participa, tu participación te abrirá las puertas a un panorama distinto, te otorgará liderazgo y empatía, deja la queja y la omisión, tus acciones valen y cuentan, imagínate lo que podrías lograr y todo lo que dejas pasar por no participar, por no atreverte, por no intentar.

El tercero y uno de los mas importantes es la preparación, la sociedad exige a gritos personas preparadas, personas líderes que tomen decisiones y que nos guíen, prepárate para ser ejemplo, para enseñar y para dejar el mundo mejor que como lo encontramos, la preparación implica ser mejores personas, ser el mejor tú posible te llevará a que puedas contagiar y hacer mejor a las personas que te rodean.

Todas estas palabras cobran sentido cuando te preparas, al prepararte serás una mejor persona, en consecuencia, significa que participaras y no serás ajeno a los problemas que envuelven a nuestra sociedad, la preparación es la mejor arma para afrontar cualquier tema que cruce por tu camino, cualquier reto o sueño que desees cumplir no será posible sin una preparación previa.

Al final de la plática me di cuenta de que no soy el egresado con el mejor cargo o currículum, o con el mejor mensaje técnico y apreciativo sobre sus carreras; sin embargo, mi mensaje fue basado en la mejor arma con la cuentan las personas de bien, que son los ideales muy firmes y las convicciones que generan acciones para lograr un mundo de oportunidades y más justo para todos.

Juan Antonio González