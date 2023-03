Sembrando esperanza en el nuevo ciclo agrícola 

#UnRetoMás

Por: Jesús Valenciano

Los últimos años gran número de países ha experimentado escasez de agua. En 2021 y 2022, por ejemplo, la sequía se intensificó con temperaturas históricas que superaron los 40º.

La NASA ha advertido que “México se está acercando a una de las peores sequías generalizadas registradas”, provocando crisis de desabasto e impactando importantes industrias y, por ende, la vida de nuestras familias.

En Chihuahua, además del consumo individual, el agua sostiene un sector indispensable para el desarrollo que es la agricultura, considerada uno de los pilares de nuestra economía.

Sin embargo, hoy vuelve a haber esperanza para nuestro estado y nuestra región ya que el pasado martes se llevó a cabo la ceremonia que da arranque al nuevo ciclo agrícola. En este evento encabezado por nuestra gobernadora y amiga Maru Campos, a quien acompañamos presidentes municipales, agricultores y diputados locales y federales, se abrieron las válvulas de La Boquilla para que el agua fluya por el canal principal Conchos, los canales laterales y, al final, pueda dar vida a las siembras de esta temporada y cada una de nuestras familias del campo.

José Ángel Félix Sánchez, director local de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), señaló que este año se regarán más de 80 mil hectáreas de cultivos en la región del Conchos, donde se ubican los distritos de riego 113 y 005. El almacenamiento actual de La Boquilla garantiza que, para este 2023, los productores de nuestra región centro-sur podrán incrementar la producción en las siembras de diversos cultivos, como cebolla, chile, cacahuate, sandía, melón, alfalfa y nogal.

Hace años, en una de mis primeras columnas, mencioné que en México el tema de escasez de agua ha derivado más bien de “…un problema de gobernanza que tiene que ver con un mal manejo dentro de nuestro propio país” a nivel federal. Saber esto me ha impulsado a ser vocero de nuestra región en el cuidado de nuestro recurso hídrico, haciendo hincapié en la necesidad de crear estrategias a mediano y largo plazo y generando alianzas entre el Municipio de Delicias, el Gobierno del Estado y la Comisión Nacional. Precisamente por eso, hoy aplaudo el compromiso que nuestra gobernadora ha hecho con una inversión tripartita, junto con productores y la Conagua, de 46 millones de pesos para los módulos y unidades de riego e infraestructura hidroagrícola. Esta inversión hará más eficiente el uso, manejo, administración y operación de los recursos hídricos de nuestra región, apoyando a los municipios de Delicias, Saucillo, San Francisco de Conchos, Meoqui, Coronado, López, Julimes y Rosales. Con acciones como estas seguimos reafirmando el compromiso que como chihuahuenses tenemos en la defensa del agua.

Como lo dijo nuestra gobernadora en su discurso, “La Boquilla pasará a la historia como un símbolo de profunda resiliencia de los chihuahuenses que defendieron su agua con garra y unidad…”, por lo que debemos seguir homenajeando a esos chihuahuenses que el 8 de septiembre de 2020, defendieron nuestro recurso con sus propias vidas.

Hoy me uno a la aseveración que el diputado federal Salvador Alcántar dio el martes en su mensaje: “Los agricultores al comenzar el ciclo agrícola no sólo regamos, sino que con ello, sembramos esperanzas… el que no defiende a los agricultores no tiene derecho a andar con la cara en alto”. Debemos entender que este tema nos involucra y compete a todos como sociedad, seamos conscientes y pongamos de nuestra parte en el cuidado de este vital líquido para que nunca nos vuelva a faltar; hágamosle honor y llevemos siempre en la mente la frase que abanderó a los agricultores en la lucha por el agua en años pasados: “Sin agua no hay vida”.





Maestro en Administración. Alcalde de Delicias