Semifinales MX

Aterrizaremos ahora en nuestro país para analizar el final de temporada, donde la Liga MX nos ha dado las llaves de las semifinales del Clausura 2023, con un par de duelos que se perfilan para una tensión máxima en toda la extensión de la palabra.





En una llave tendremos el clásico regio, Monterrey vs Tigres. Derby que si bien tiene décadas de historia, los tiempos recientes lo han intensificado desde que sus nóminas se convirtieron en las más poderosas del balompié azteca. Este feudo abarca más de una rivalidad, no es solo rayados vs tigres, es Femsa vs Cemex, Tec de Monterrey vs UANL, San Nicolás vs San Pedro. Monterrey llega como líder del torneo con su cosecha de 40 puntos y Tigres como séptimo lugar en un torneo lleno de altibajos. Será el octavo enfrentamiento de estos dos en liguilla, donde en los pasados siete, Monterrey ganó los primeros cuatro y Tigres los últimos tres, incluida la única final regia en la historia en aquella noche de Avilés vs Nahuel. Una rivalidad que si bien inicialmente su calor abarcaba sólo una ciudad, las recientes etapas ganadoras de ambos clubes han dado como resultado la siembra de aficionados por todo el norte de la República Mexicana. Y si hablamos de la República Mexicana, tenemos que hablar de su partido consentido.





El único partido capaz de paralizar al país entero, el único que tiene como protagonistas a los dos clubes con más títulos en la historia de la liga y a los dos equipos con la mayor cantidad de aficionados en México: El Clásico Nacional, el Clásico de México, el Clásico de Clásicos (término que finalmente se le otorgó debido a lo mal que se abarató la palabra “clásico” en nuestra nación) América vs Chivas, el partido más importante de la Liga MX. Torneos con la misma cantidad de puntos, 34 por equipo, cuyo dato le da más peso al partido de la temporada regular donde las Águilas se impusieron 2-4 en la mismísima ciudad de Guadalajara y que resultó ser el motivo por el cual los azulcremas culminaron en el segundo puesto de la tabla general y los rojiblancos en el tercero. El balance histórico liguillero en esta guerra no es tan equilibrado como en el partido regio, pues de 11 ocasiones que águilas y chivas se han visto las caras en fases KO de liguilla, Guadalajara únicamente ha avanzado en tres de ellas, las otras ocho pertenecen al americanismo, incluida la denominada “Final del Siglo” en la temporada 83/84, la única vez que un Clásico de Clásicos ha hospedado una final de liga.





La Liga MX tiene muchos, muchísimos aspectos que mejorar, incluso la liguilla es sumamente perfectible y hasta se podría decir que es prescindible. Pero una cosa es segura, en este punto del torneo, emoción nunca falta en México y estas semifinales de Liga MX son, en el papel, las mejores semifinales… de la historia.





Mario Ramírez / @LaFutboliza