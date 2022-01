Por: Francisco V. Lozano

El futuro no se predice, se crea. Así los acuerdos políticos formalizan ganadores mucho antes de iniciadas las contiendas, así los financieros hacen sus movimientos mucho antes de que los consumidores se enteren, así los que se organizan van armando su destino. Hace unos días se anunció por parte de Citigroup Banamex que deja México en lo que se refiere al mercado de consumo, las hipotecas y las tarjetas de crédito básicamente. Sigue con los préstamos a gobiernos que es donde está el dinero, ahí los impuestos son la garantía y de eso habrá mucho este año. ¿Por qué hizo este movimiento? ¿Acaso no es México la segunda economía de América Latina? Es evidente que no tiene confianza en el presente y futuro del crecimiento económico mexicano, esas empresas cuidan sus inversiones. Ya desde 2018 otros bancos como Bancomer se han venido deshaciendo de sus activos hipotecarios y han vendido las cuentas a la banca nacional, como Banorte (cuando veas las barbas de tu vecino cortar pon las tuyas a remojar), se han deshecho de toda esa morosidad. La lógica es simple, con un gobierno que apuesta a la depresión económica, la falta de seguridad jurídica y cambios radicales en contra de la libre competencia prefieren retirarse a tiempo, sabia decisión, igual pasa tristemente con todos los paisanos que se están yendo a trabajar a EEUU, (cuando veas las barbas de tu vecino cortar pon las tuyas a remojar). El año empieza con inflación, violencia, falta de seguridad jurídica y social, la promesa de regresar al pasado en la procuración energética y militarización del país, un contexto nada favorable para los negocios. Probablemente este escenario sea grato para las familias tzotziles que viven en Chiapas y reciben un apoyo del gobierno, o para los políticos, pero no para los que desean poner negocios, crear fuentes de empleo e invertir y por eso se retiran del mercado. Lo mismo hizo la empresa Ford al retirar sus inversiones proyectadas para Coahuila y San Luis Potosí en lo que se refiere a los nuevos modelos eléctricos que sacará al mercado, así que las señales son claras. Ahora bien, por si eso no bastara en los mercados de futuros de Chicago, donde se define el tipo de cambio de muchas monedas, los especuladores apuestan a que el peso pronto se depreciará y atribuyen su pequeña fortaleza a las “remesas” que los paisanos mandan a México. Si a lo anterior le sumamos la variable ómicron del Covid-19 y el encierro forzado y cierre de negocios, cabum, ahí está la tormenta perfecta, decía mi abuelo: “no hay más ciego que el que no quiere ver”. Localmente se está generando una dinámica depredadora que profundiza la crisis. Por un lado, el gobierno con su creatividad para cobrar más impuestos de forma habilidosa como la tenencia y, por otro lado, el comercio establecido que está elevando sus precios exorbitantemente. En muchos casos innecesariamente y la tensión va en aumento, todos quieren sobrevivir de alguna forma, así es que no estaría mal un poco de solidaridad entre paisanos.

