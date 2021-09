Septiembre es mes de la Biblia 

Por: José García Rivas

Me parece que la Biblia, por simple cultura, debe de ser conocida. No importa que no vivas una religión. Todos saben que la Biblia es el libro más publicado. Muchos no conocen la Biblia. Te invito a que la conozcas. Lo primero que debes de hacer es tener una Biblia. Hay muchas Biblias.

En la Biblia que tengas, conócela. Si no tienes una, cómprala, o pídela prestada. Conoce los libros que forman la Biblia. Las Biblias católicas todas tienen una autorización de la Iglesia. La lista de libros, son los libros de una Iglesia católica:

Libros del Antiguo Testamento (AT). Tiene 46 Libros: Génesis (Gn), Éxodo (Ex), Levítico (Lv) , Números (Nm), Deuteronomio (Dt) , Josué (Jos), Jueces (Jue), 1 Samuel (1 Sam), 2 Samuel (2 Sam), 1 Reyes (1 Re), / 2 Reyes (2 Re), 1 Crónicas (1 Cro), 2 Crónicas (2 Cro), Esdras (Esd), Nehemías (Neh), 1 Macabeos (1 Mac), 2 Macabeos (2 Mac), Isaías (Is), Jeremías (Jer), Ezequiel (Ez), Daniel (Dn), Oseas (Os), Joel (Joel), Amós (Am), Abdías (Abd), Jonás (Jon), Miqueas (Miq), Nahúm (Nah), Habacuc (Hab), Sofonías (Sof), Ageo (Ag), Zacarías (Zac), Malaquías (Mal), Job (Job), Proverbios (Pro), Eclesiastés (Ecl), Cantares (Can), Rut (Rut), Lamentaciones (Lam), Ester (Est), Tobías (Tob), Judit (Jdt), Baruc (Bar), Sabiduría (Sab), Eclesiástico (Eclo), Salmos (Sal).

Libros del Nuevo Testamento (NT). Tiene 27 libros: Mateo (Mt), Marcos (Mc), Lucas (Lc), Juan (Jn), Hechos de la Apóstoles (Hch), Romanos (Rom), 1 Corintios (1Cor), 2 Corintios (2 Cor), Efesios (Efe), Filipenses (Fil), Colosenses (Col), Filemón (Film), 1 Tesalonicenses (1 Tes) , 2 Tesalonicenses (2 Tes), 1 Tim (1 Tim), 2 Timoteo (2 Tim), Tito (Tit), Hebreos (Heb), Santiago (Stg), 1 Pedro (1 Pe), 2 Pedro (2 Pe), Judas (Jud), 1 Juan (1 Jn), 2 Juan (2 Jn), 3 Juan (3 Jn), Apocalipsis (Ap).

No todas las Biblias tienen la misma colocación de los libros. La abreviatura de los libros, no siempre son iguales en todas las Biblias. Para hallar una cita bíblica, anda al índice de tu Biblia, y ve en que página está el libro. En ese libro buscarás el capítulo, y luego los versos. En una cita bíblica, primero viene la abreviatura del libro, luego el número del capítulo, y con una coma marcarán el verso. Una guión (-) significa “desde hasta”. Mt 1,1-10 significa: Mateo, capítulos 1, versos de 1 al 10.

Localiza en tu Biblia las citas que te doy: 1.- Gn 1, 26-31 / 2.- Dt 6, 4-9 / 3.- 1 Re 6, 18 / 4.- Is 50, 5-9 / 5.- Sal 119, 1-8 / 6.- Jn 11,38-44 / 7.- Hch 2,42-47 / 8.- 1 Cor 11,17-34 / 9.- Stg 5,13-20 / 10.- Ap 12, 1-2

Contéstate a ti mismo: ¿Qué deducción sacas de cada una de las cita que has localizado?. Toda cita trae una enseñanza.