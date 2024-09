Septiembre rancio

Estimado lector, es un gusto saludarlo, le confieso que me ha costado trabajo escribir para Ud. el día de hoy, son muchos los pensamientos y reflexiones que me hago a mí misma, (cosa que todavía podemos hacer) espero no llegue el tiempo en que nos escuchen nuestros pensamientos y nos juzguen por ellos.

En fin, por el trabajo que realizo me toca enterarme de lo que sucede en varias partes del país y del mundo, y le confieso que es un poco alarmante “de lo que se entera uno”, sí, así como si estuviera ud platicando con una viejita, así tal cual, como se lo diría una abuelita, las cosas de las que te enteras que suceden en el país te llevan a reflexionar y a generar opiniones acerca de los factores que provocan todo lo que muchos mexicanos están experimentando hoy en día, y bueno, hay quienes dicen, que la historia es cíclica, que es normal que se den estas dinámicas sociales, pero creo que en México, no habíamos vivido una época que reuniera; violencia en el grado que la estamos experimentando, extinción de nuestros jóvenes a causa de esta violencia, la incorporación de los jóvenes en actividades delincuenciales en diversas modalidades, llámese; secuestro de migrantes, robo a comercios, tala ilegal, venta de narcóticos y todo lo que a ud, se le pueda ocurrir, la incursión de un engendro de pensamiento que está llevando al país a devolverse en la historia casi cuarenta años atrás, pero en un contexto muy diferente al que existía hace 40 años, la necesidad de los mexicanos de salir huyendo de sus territorios con la finalidad de preservar la vida; tal es el caso de Chiapas, las sierras de muchos estados de la república, incluyendo el nuestro, la falta de agua, el calor agobiante, las guerras en Europa y Medio Oriente, y una apatía enorme de los que se supone deberían hacer algo, porque dejara de pasar, lo que está sucediendo.

Realmente me cuesta trabajo aceptar que muchos mexicanos estén muy conformes con la violencia que están experimentando solo porque les llega un apoyo económico, no veo que los jóvenes tengan mejores oportunidades, la cultura que les está tocando es la de la muerte a plomo, el anhelo es emborracharse en compañía de un fulano que anda en trocota y que lleva la vida de lo que se canta en los nuevos corridos.

No lo sé, se me hace un panorama muy diferente el que estamos viviendo como sociedad mexicana, a otros lapsos de la historia, considero que este momento histórico en México no lo habíamos vivido en algún pasado.

Este mes de septiembre en mi opinión, supo a rancio, en este mes, se aprobó la reforma del poder judicial, que está poniendo en riesgo inversiones que necesita el territorio para poder sobrevivir y generar impuestos que requiere el gobierno para seguir dando sus apoyos sociales, pero es algo tan absurdo escuchar muchos argumentos como el de la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, de que esta reforma es histórica, y que será un proceso transparente la elección popular de los nuevos jueces, en mí marco conceptual, discúlpeme, pero no me hace sentido.

Este mes, en nuestro estado por lo menos tuvimos dos eventos muy violentos, que no fue posible ocultar, en donde murieron más de 8 personas por evento, y que en su mayoría los participantes son hombres jóvenes, y ya es algo tan normal, lo que está sucediendo en Sinaloa, en Morelos, en Nuevo León, ya no digamos Zacatecas, en el estado que ud quiera.

Pues que decir, la próxima semana toma protesta la nueva presidenta de México, pero al parecer según lo que ha expresado, el actual mandatario, se va, pero no se va, ¿entonces? ¿Quién gobernará?

En fin, el mes, me supo a rancio, ¿a Ud.?

Gracias por su atención, AECH. Hasta la próxima ocasión. Un gusto, coincidir.





Doctora en Responsabilidad Social. Reportera en Radio Universidad.

maruiza@uach.mx