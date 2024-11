--Sequía pudo más que cualquier cabildeo con EU

--LeBarón insistirá con categoría de terrorismo

CILA.- El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal no debe andar precisamente contento, luego de los acuerdos suscritos el viernes pasado en la Comisión Internacional de Límites y Aguas. Él en particular, que el año pasado pugnó ante el Consejo de Cuenca del Río Bravo porque Chihuahua enviara agua a su devastada presa.

LLUVIAS.- Se basaba Villarreal en que las lluvias registradas en la segunda mitad de 2022 habían dejado llenos los cuerpos de agua chihuahuenses y con la sequía de 2023 estaba en mejores condiciones para reabastecer a las presas de Coahuila y Tamaulipas, insistió cuanto pudo, el estado grande no cedió a la presión y este año sí que les llovió.

ABATIMIENTO.- A Chihuahua en cambio, las precipitaciones pluviales no llegaron ni el año pasado ni éste, de ahí que lo acumulado en las principales presas, La Boquilla y Las Vírgenes permitió sobrellevar un reducido plan agrícola pero ya las reservas se agotaron y en 2025 simplemente no habrá planeación de cultivos de riego y el hato ganadero se reduce cada vez más.

TRATADO.- Sobre lo innegable ni cómo refutar o como diría Mario Mata, presidente de la Junta Central de Agua y Saneamiento, “nadie está obligado a lo imposible” de cara al plazo de pago del Tratado Internacional de Agua con Estados Unidos y que justo, el próximo año toca hacerle frente.

RÍOS.- De ahí que los acuerdos del CILA se perfilaron a que el adeudo mexicano ya no se pagará con demasías (escurrimientos) en presas, sino que aportarán las afluentes de los ríos San Juan y Álamo (ubicados en Nuevo León y Tamaulipas) ante el abatimiento del río Conchos.

ORIGEN.- Mata Carrasco ya lo había propuesto desde el año pasado en las reuniones del Consejo de Cuenca pero Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León lo rechazaron, sólo que la persistente y extrema sequía en Chihuahua acentuó que no hay de otra y que el Tratado debe regresar a lo estipulado, que el tributo sea con aguas broncas y no de las presas, pues hace uso de un bien ya pagado por las concesiones de los usuarios de los sistemas de riego.





***





TRIBUNA.- Fuera máscaras, dicen en los cafés políticos de Ciudad Juárez ante la iniciativa del senador Juan Carlos Loera por presentar en tribuna su rechazo al proyecto del puente elevado en la Zona Centro para que el tráfico fluya sin la interrupción del tren, una iniciativa de Grupo México y Ferromex que el alcalde Cruz Pérez Cuéllar respaldó.

URGENTES.- Una guerra declarada fue la interpretación de políticos y analistas fronterizos, ya que hay asuntos de trascendencia que el legislador no abraza como los urgentes ajustes en la política migratoria que le impacta directamente a la frontera, así como la reparación a fondo de la carretera Chihuahua-Juárez, la de mayor densidad vehicular y comercial.

OBRA.- No obstante, Loera De la Rosa se enfocó en una obra de vital importancia en el primer cuadro de la ciudad, en las calles Vicente Guerrero y Francisco Villa, donde apenas en días pasados, los comerciantes del sector urgieron a acelerar la construcción para que las desviaciones no tarden tanto y afecte sus ventas.

SICT.- Queda en el aire si el senador sabrá que esa obra no sólo fue impulsada por Ferromex sino por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, donde estará pisando callos federales. Lo cierto es que en la tribuna no tuvo eco, entre los juarenses no hubo reacciones a su pronunciamiento y el presidente municipal ni la molestia se tomó de responderle.





***





TERRORISMO.- El activista Adrián LeBarón acudirá hoy a las oficinas de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) en la Ciudad de México para solicitar que se investiguen hechos ocurridos en el país como actos de terrorismo. Un tema que desde lo suscitado en Bavispe, Sonora donde asesinaron a 6 niños y 3 mujeres de la comunidad mormona, las familias han pugnado porque se catalogue así.





***





PREVENCIÓN.- Para la administración del alcalde capitalino Marco Bonilla, más vale prevenir y eso aplica en aquellas situaciones provocadas por la tormenta invernal, que ya empezó a reflejar descensos bruscos en la temperatura.

CONSEJO.- Ayer se instaló el Consejo Municipal de Protección Civil para abanderar el “Programa Especial de Temporada Invernal”, que engloba las medidas de seguridad y campañas para evitar accidentes, incluida la asistencia a personas sin hogar o que no pueden mantener cálida su vivienda y requieren de un techo para paliar el frío.

REFUGIOS.- Por cierto, en los refugios temporales que son operados por el DIF Municipal están programados cambios en la zona norte, del Centro Comunitario Tricentenario al Centro Comunitario El Porvenir para multiplicar la capacidad de atención.