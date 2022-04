Ser mujer en México; Chihuahua, un estado permanente en la violencia de género

Por: Brenda Ríos

Soy mujer, madre, hija y esposa, además soy amiga y vivir en un país en donde el miedo latente de desaparecer y ser una cifra más en las estadísticas de feminicidios se incrementa con cada nueva historia de mujeres desaparecidas; historias que en un país como México se cuentan a diario.

Este editorial va dedicado a Debanhi Escobar, encontrada sin vida el pasado 21 de abril tras 14 días de búsqueda; dedicado a Daniela Jazmín Reyes González, mujer desaparecida en el estado desde el 1 de marzo del presente año, a las 748 mujeres desparecidas en México y a las miles de mujeres que su asesinato ha quedado en la impunidad.

En México, duele ser mujer. Desde los altos poderes federales, el estado feminicida mantiene a nuestras mujeres con el miedo latente de ser una estadística más.

Tan sólo el pasado miércoles, justo el día del hallazgo de Debanhi, aquí, en Chihuahua las mujeres sintieron nuevamente el terror, narraciones filtradas por redes sociales, denunciaban a agentes de Vialidad por violación en contra de una joven, un día después, la versión fue confirmada por la Fiscalía General de Chihuahua, simplemente aberrante y una muestra más de la impunidad en la que vivimos.

La normalización de la violencia en la actual administración federal ha provocado que 11 mujeres sean asesinadas al día, en una narrativa donde el poder de la 4T sólo crea secciones “preocupantes” en sus shows matutinos y normaliza la situación desde su régimen.

“En todos los estados hay hechos lamentables, en casi todos”, dice el presidente en sus condolencias para la familia de Debanhi, pero no entiende que ser mujer en México es casi una garantía de ser violentada.

Por lo menos, 8 de cada 10 mujeres en el país han sufrido algún tipo de violencia; estuve presente en la marcha del 8M y el dolor de todas las presentes se sintió al pisar, gritar y llorar ante el Estado feminicida y las autoridades que no han hecho nada realmente por nuestras mujeres.

De viva voz escuché las historias silenciadas por el miedo de terminar como Marisela Escobedo, calladas por el crimen y las autoridades que son parte de lo mismo; en lo que va del año 55 mujeres han muerto, 14 tan sólo en el mes de marzo y todavía tiene el descaro y dicen que lo que se hace en las marchas no son las “formas” de protestar, ¿entonces cuáles son las pin… formas de pedir que no nos asesinen??? siempre lo he dicho, es muy fácil juzgar desde los privilegios y mientras las muertas no sean tus muertas pues seguirán siendo una estadística llena de discursos bonitos en campaña y de declaraciones de autoridades con caras largas dando condolencias a diario, según ellos muy consternados,no queremos sus pésames queremos que se pongan a trabajar y que si no pueden renuncien. Escuché ayer al gobernador de Nuevo León decir que ni él conoce la carpeta de Debanhi, ni ha visto los videos ¿QUÉ? ¿cómo se te ocurre decir eso? ¿Cómo te burlas así del dolor de todo un país? ¿Qué clase de idiotas crees que somos? tú pusiste al fiscal y si no conoces el caso es porque simplemente no te interesó hasta que se hizo mediático… porque ésa sí es la especialidad de la casa.

Es una burla que al menos cinco mujeres fueron localizadas sin vida durante la búsqueda de Debanhi en el estado de Nuevo León; mencionaré sus nombres porque no son una cifra más: Danna, Alexa, Jaqueline, Liliana, Maté y Griselda.

Ellas, resucitan la memoria de la impunidad, el olvido y la tristeza de un país manchado con la sangre de inocentes que no pudieron ver al estado caer frente a la fe y esperanza de ser libres y mantenernos seguras.

La impunidad del país más alto en feminicidios va a la alza, y el asesinato de Debanhi nos recuerda la injusticia, la pena de cientos de padres de mujeres desaparecidadas y/o asesinadas y la falta de esfuerzos por parte del Estado para nuestra protección, marchamos, nos indignamos, lloramos, exigimos pero la impunidad sigue y seguimos con nuestro coraje, indignación, rabia y además mucho miedo.

Datos:

Fiscalía General del Estado:

55 mujeres han muerto en 2022, 14 en marzo

Chihuahua, entre el top 10 de estados feminicidas

11 mujeres son privadas de la vida al día en México.

Entre, Estado de México, Nuevo León, Veracruz, Ciudad de México, Chihuahua y Jalisco suman 116 de los 215 feminicidios en el año, el 53.95 por ciento

En Juárez Maru Campos presentó su proyecto de Unidad de Apoyo a Familiares Víctimas de Feminicidio:

En esta unidad participarán dependencias como el DIF Estatal, Secretaría de Educación y Deporte, JCAS, Fiscalía General del Estado, Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE), Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, Registro Civil, Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico, Congreso del Estado, además de diversos ayuntamientos que se unieron a esta causa, ojalá haga la diferencia,ojalá se le dé seguimiento y den resultados y no se queden sólo en “proyectos para decir que hacen algo” buscando soluciones de forma pero no de fondo, en fin… Desde este espacio abrazo a todas las mujeres de este país que vivimos con mucho miedo y con un corazón quebrado como el de millones que damos seguimiento a tanto horror sin a veces dar crédito a lo que ven nuestros ojos, tanta injusticia, descaro e impunidad, hoy les digo que creo que tenemos que seguir en la lucha, no podemos callarnos, sigamos exigiendo se haga justicia por las que ya no están y por las que aquí seguimos, por nuestras hijas, amigas, hermanas sigamos alzando la voz aunque esas voces no quieran ser escuchadas.