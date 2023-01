¿Será diferente el 2023?

Por: Luis Carlos Ramírez

Buena retórica la que pretendí con el título. La verdad es que el paso de diciembre 31 a enero 1º, es como el de junio 17 a junio 18, o cualquier otro día del año, salvo que los convencionalismos hacen que lo tomemos en fiesta, y que celebremos ciclos completos, aunque en términos profanos y prácticos, es un día transcurrido más.

Lamento profundamente que hubo quienes nos pusieron un velo terrible de incertidumbre, de pesadumbres, de tristeza y terror.

En otro tema, los cambios, para que sean reales, debe existir una verdadera convicción del actuar, un interés real por lo que pasa y por quien se hace, para hacer un bien, que el cambio favorezca.

Ahora va siendo más claro, que el pretendido cambio político que ostentan los de la Cuarta Transformación, es uno de los más grandes fraudes populares, sociales-políticos, que al menos yo, he podido experimentar.

El presidente acepta, que usa a los pobres para las estrategias políticas, que son sus más efectivos respondientes a las manipulaciones, poco dinero a muchos con dividendos en votos. Y esos mismos pobres, no alcanzan a leer, que no se pretende ayudarles a salir de pobres, sino a seguir siéndolo para que no pierdan la fe en los que les dan ese poco dinero, en lugar de darles condiciones y oportunidades reales.

Estas terribles manipulaciones, como las estrategias de forzar al aeropuerto AIFA a ser usado, hasta por el presidente de Estados Unidos, ¡Háganme el favor! (cosa que el Servicio Secreto de EUA confirma que no aceptó. Aterrizará en el AICM como lo han hecho todos los antecesores a Biden).

Ahora el cabotaje, a ver si no entran las empresas de los países del Foro de Sao Paulo, apoyadas por el gobierno a usar el AIFA, y hacer negocio en México, como no sucede en ningún otro país.

¿Cómo vamos a comprar la posibilidad de volver a ser categoría 1 en aviación? Qué difícil para las fuerzas armadas el tomar el control del tráfico aéreo en todo el país, cómo tan de repente tener esa capacidad en volumen necesario, y, además, el gobierno desplazar a quienes por años lo han ejercido.

Decisiones tremendamente torcidas, carentes de creatividad, plenos de toma de control sin medida, que con algunos triunfos como el de la Suprema Corte de Justicia podremos buscar balancear.

Terrible será 2023, si seguimos permitiendo la tendencia de falta de respeto a la ley y las instituciones, al INE, de inicio, pero ahora se une, que el mismo presidente dice que el delito de plagio es una tontería, que ojalá todo el problema en México fuera ese; no olvidemos ya mencionó en otro tiempo, que no le fueran con que “la ley es la ley”. Esta falta de respeto a las leyes y las instituciones, plantea, que el 2023 sea tan distinto como nosotros lo hagamos y los permitamos. El presidente pretende que se haga todo lo que le conviene a su plan, sin respetar lo que legalmente es incorrecto.

Lo que hagamos, será lo que nos permitirá verdaderamente transformar este país, lo que sea equivocado y permitamos será nuestro arrepentimiento algún día. Actuemos de manera civilizada y consciente, participemos de manera responsable en resolver, no seamos el que observa y deja pasar.

Les deseo un maravilloso año, que éste sea presa de sus buenas acciones y fruto de su esfuerzo. Que tengamos mejor ciudad, estado, país y mundo gracias a nuestro actuar, y no sólo a decir y platicar en el café o con unas cheves con amigos y compañeros.

La sociedad que queremos es producto de los que aquí convivimos, a los líderes habremos nosotros de definirlos y hacer que actúen de la manera adecuada con nuestra continua participación de acuerdo a sus aciertos y reclamos de sus errores. ¡Feliz y próspero año 2023!

¡¡¡Que sea mejor porque nosotros lo hicimos ser mejor!!!