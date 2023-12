¿Será que no hay más? 

Estamos cada vez mas cerca de que se conozcan los perfiles que habrán de encabezas las distintas candidaturas a lo largo y ancho del estado por los principales contendientes, Morena y el Frente Amplio por México.

Se comienzan a tener registros sobre todo en Morena donde se ve claramente que lo que menos importa es lo que represente Morena o lo que este partido-movimiento pueda ofrecer a la ciudadanía, lo que importa es buscar en el corto plazo la victoria electoral a lo que cueste así sea con representantes del PAN del PRI o de MC.

Por la capital tenemos a Miguel Latorre, panista de muchos años, ex presidente del partido en la ciudad de Chihuahua, exdiputado local apenas en la pasada legislatura. Miguel llega a Morena de la mano del equipo de Claudia Sheinbaum buscando levantar a Morena en la capital algo que se antoja difícil, ya ha voces al interior de Morena generando reclamos por el arribismo mostrado.

Se mencionan por el distrito 12 a contendientes otrora priistas como el exalcalde Marco Quezada (quien también se menciona para el 8º federal) o incluso se ha llegado a mencionar a Miguel Riggs ex sindico y excandidato a la alcaldía por el PAN, ahora en las filas hasta el cierre de esta entrega de Movimiento Ciudadano.

Por Ciudad Juárez iría por la reelección el alcalde Cruz Perez Cuellar, celebre ex panista con múltiples posiciones a lo largo de su carrera política con el PAN, recientemente denunciado por enriquecimiento ilícito por su nueva residencia, aun que aun esta por verse si ex super delegado Juan Carlos Loera considerado mas puro dentro de Morena le puede hacer sombra.

Ahora aun que no en busca de una posición de representación popular, se integra Javier Corral al equipo “plural” para trabajar el proyecto de nación que enarbolaría Claudia Sheinbaum a nivel nacional. Javier Corral exgobernador con múltiples señalamientos en su administración que aún están por dirimirse estaría al frente del proyecto en contra de la corrupción. Debemos recordar que Javier Corral dejo sumido al estado de Chihuahua en una crisis financiera y con una deuda que rondaba los 70 mil millones de pesos, producto de un desaseo tremendo en el manejo de las finanzas publicas y posibles casos de corrupción. Lo más preocupante en este caso y que quizá no se sepa a gran detalle fuera del estado es la operación “Justicia por Chihuahua” de la cual no se tiene registro de grandes avances contra la corrupción, pero sí de casos de coacción y de persecución por temas políticos. Ya se han levantado en el estado voces como el colectivo Regenerando el Estado Grande (organización al interior de Morena) con señalamientos en contra de la adhesión de Javier Corral.

Como conclusión, se viene delineando un cuadro de candidatos por Morena en el estado de Chihuahua con personajes que apenas hace algunos pocos años señalaban lo nefasto del régimen que representa Morena, ahora dirán que es lo mas conveniente para la ciudadanía, solos se pintan de cuerpo entero, buscan el beneficio personal. Ya al interior de Morena están siendo señalados, veremos si la militancia “real” de Morena permite que los sigan relegando de las candidaturas por parte de estos inquilinos incomodos, o será de plano que, ¿no hay más? Al tiempo.





Armando Garay es licenciado en Finanzas, maestro en Mercadotecnia por la Universidad Autónoma de Chihuahua y Master en Programación Neurolingüística por el Instituto Mexicano de PNL y el San Jose Institute of PNL de California USA. Formado en la iniciativa privada, ha colaborado con empresas multinacionales. A la par he participado en política desde hace 20 años. Armando también colabora como editorialista con diversos medios de comunicación.

Correo: argaray123@gmail.com

Facebook: www.facebook.com/armandogarayr

Tw: armandogarayr