Por Leslie Aimé Oaxaca Holguín

Cada vez son más los países que consideran a los animales como "seres sintientes" ¿qué significa? Que los animales dejan de ser "cosas" o solo “bienes” y pasan a ser seres sujetos a derechos y se reconoce que pueden sentir tanto dolor físico como determinado dolor emocional.

¿Esto es bueno? Claro que sí, pues da una protección especial a los seres sin voz, los animales, que constantemente son maltratados.

Últimamente se ha hablado mucho de eso, sobre todo por los abusos que se han cometido, donde las víctimas no son más que mascotas indefensas.

Por las noticias y las redes sociales se viralizó una marcha que fue en mayo de este año por los 30 animales envenenados. Muchos acudieron, pero aun con la empatía, la violencia hacia los animales es continua y no ha parado.

También, hace unos meses surgió un video donde un conejo de prueba en laboratorios de maquillaje nos mostraba su experiencia, la mayoría lo conoce como "Ralph". Se volvió famoso porque tocó los corazones de muchos al reconocer la crueldad con la que son tratados.

¿Qué podemos hacer?

Aquí en México, especificando en Chihuahua, para los animales hay una “Ley de Bienestar Animal” que regula, fomenta y sanciona los actos de crueldad animal, aún así es realmente difícil saber cuáles son abusos considerables que podríamos clasificar como delitos por la manera en que se han normalizado los abusos, claro podríamos categorizar hasta la más mínima agresión, como cualquier persona humana, pero nosotros, siendo humanos podemos defenderlos, ser su voz, tratarlos bien es el primer paso, ya que hay quienes no lo hacen, muchas veces solo por un estereotipo de que son de la calle, ¿solo por qué no tiene hogar no sienten?

Si podemos alimentar a los animalitos de la calle, hay que hacerlo, si podemos adoptar y no comprar mejor, si podemos ayudar debemos ayudar, es un deber ser.

En cuanto al maltrato en grandes empresas para experimentar sus productos es difícil decir con exactitud cuáles considerar y cuantos no, pues, aunque un producto tenga una etiqueta donde no se hicieron pruebas con animales, para llegar a determinados países como es el caso de México, se necesitan pruebas de experimentación, así que es difícil asegurar cuales cumplen con los parámetros y cuáles no. La experimentación con animales no está bien regulada en las leyes, pero siempre podemos estar al tanto de los productos y conocer los sellos de seguridad.

Hay muchos tipos de maltrato, muchos problemas en los que se involucran a los animalitos, pero si empezamos por lo básico y más común como son las agresiones en el esquema principal que protege la vida de quienes no tienen voz estamos empezando por cambiar algo que con el tiempo es más grande.

Son seres que sienten el dolor físico, nosotros también los sentimos, así como el dolor emocional, es diferente, pero es lo suficientemente parecido para cuidarlos y protegerlos como lo haríamos por otros.

No sólo a los "más bonitos" o "más tierno" hay que proteger a todos.