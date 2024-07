Sheinbaum y el presupuesto 2025

Claudia Sheinbaum, la Presidenta electa de nuestro país, ha dado a conocer los rubros a los que destinará más recursos en el primer año de su gobierno. En el 2025 Sheinbaum Pardo dará prioridad a los programas sociales, a la infraestructura ferroviaria y a resolver los pendientes que ha dejado el gobierno de López Obrador. México es un país con muchas carencias, Claudia Sheinbaum debería aplicar el recurso de la mejor manera posible, desgraciadamente hay indicios que muestran que esto no será así.

La Presidenta electa ha anunciado que espera que su paquete sea aprobado sin mayor contratiempo. Tienen las cámaras y Morena y sus satélites han mostrado ser una mayoría totalmente sumisa, incapaces de moverle una sola coma a los presupuestos que les envía el ejecutivo federal, por lo que no se vislumbra que vaya a haber alguna sorpresa o movimiento en el paquete económico del primer año de ejercicio de Sheinbaum Pardo.

Por supuesto, en este paquete por encima de todo se encuentran los programas sociales, destaca la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores: 482 mil 953.0 millones de pesos. Nadie se opone a los apoyos a los adultos mayores, sin embargo, no podemos dejar de observar que la cantidad que se utilizará para este rubro, es mucho mayor a lo que se invertirá en atención a la salud: apenas 50 mil 849.5 millones de pesos contra los casi 483 mil millones. México es un país que tiene un serio problema en salud, la esperanza de vida de los mexicanos y mexicanas disminuyó durante el sexenio morenista. Todo indica que seguirá siendo un gran problema.

Claudia Sheinbaum señaló que para su gobierno, además de los programas sociales, también será prioridad la infraestructura ferroviaria. Esto se entiende porque tanto el Tren Maya como el Tren Interoceánico son obras que quedarán inconclusas durante la administración de López Obrador y que heredará a la administración siguiente, por lo que la Presidenta electa no tendrá más remedio que destinarles recursos suficientes para poder terminarlas.

Tratándose de becas, esperan destinar a la Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez: 40 mil 882.2 millones de pesos, al Programa de Becas de Educación Básica para el Bienestar Benito Juárez: 51 mil 789.7 millones de pesos; a Jóvenes Construyendo el Futuro: 25 mil 136.6 millones de pesos. Cantidades muy importantes que llaman poderosamente la atención en un país que tiene su infraestructura carretera completamente destrozada.

Estos son solo algunos de los datos que me parecieron más relevantes y que no pude dejar de contrastarlos. Los programas sociales serán prioridad para el siguiente gobierno y otros rubros que ya no pueden esperar seguirán siendo tarea pendiente.

Lic. Francisco “Paco” Navarro.