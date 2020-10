Felicito la gran iniciativa de todas las organizaciones ciudadanas que ya decidieron unirse para defender los derechos civiles, políticos y socioeconómicos de los mexicanos, bajo la denominación “Sí, por México”.

En estos momentos de desesperanza, es muy alentador el surgimiento de esta comunidad de comunidades, esta organización de organizaciones que se unen porque saben que otro México es posible.

Otro México, donde el gobierno promueva la unidad y no la división; donde se consolide la democracia plural y representativa y no el país de un solo hombre, de una sola voz; donde se combata la corrupción en todos sus niveles de manera frontal y hasta sus últimas consecuencias caiga quien caiga y no solamente para el golpeteo político de algún personaje o grupo político; donde se promueva la seguridad humana integral con policías civiles y participación ciudadana y no la militarización creciente y centralista; donde se desarrolle la economía incluyente basada en la innovación y no el estatismo obsoleto.

En este Sí, cabemos todos, los que sabemos que otro México es posible, y que para lograrlo requerimos la participación del mayor número de personas y organizaciones de sociedad civil.

Hemos esperado mucho para reencontrarnos y coincidir en la construcción de un mejor futuro para todos. Los partidos de oposición han sido rebasados por la marabunta neopopulista de Morena. Sí, por México, será el catalizador que faltaba para aglutinar a la oposición y los partidos políticos democráticos.

El 20 de octubre es su lanzamiento público, frontal y transparente, para que nos podamos sumar todos los que queramos construir desde una plataforma plural, la posibilidad de otro México, mejor, democrático y justo en el que nadie se quede afuera.

Es una gran oportunidad de coincidir en un mejor proyecto de país. Que fortalezca la participación ciudadana; que desarrolle la economía incluyente, circular y respetuosa del medioambiente; que forme gobiernos eficaces y justos que regulen la voracidad de los mercados y los egoísmos de los individuos.

Los partidos políticos democráticos deberán estar atentos a este llamado de la sociedad, a este emplazamiento de los ciudadanos para que entiendan y atiendan su rol en este delicado momento de nuestra historia en el que está en riesgo nuestro país. Los partidos políticos democráticos deberán unirse y coincidir para lograr este objetivo superior despojándose de sus estrechos intereses inmediatos. Hacer alianzas totales, parciales o flexibles, promover candidaturas comunes o cualquier modalidad de sinergia política capaz de lograr una mayoría opositora con una agenda democrática mínima común, no cooptable que logre ser contrapeso eficaz del presidencialismo autoritario y caprichoso que padecemos.

Sí, por México es el espacio plural en el que cabemos todos, quienes queremos defender a México del inepto populismo, de la regresión autoritaria, de la manipulación cotidiana de las mañaneras que anulan el debate institucional y plural de los distintos poderes y órdenes de gobierno.

Es momento de salir de la crítica entrópica, estéril y desarticulada para sublimar el miedo y la preocupación en fuerzas determinantes de futuro. Es la hora de luchar, unidos, por ese futuro mejor, para todos.