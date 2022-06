Sí se le va a ganar a Morena

Por: Gabo Díaz Negrete

Morena tiene un cinismo increíble, nunca me había tocado verlo, no sé si con Echeverría había pasado, pero yo no lo había vivido. Utilizan las necesidades de la gente para condicionar a los ciudadanos que si no votan por ellos les van a quitar los apoyos. Hay video de cómo las diputadas fueron a Durango a amedrentar a la gente porque participaron en un evento de Va por México y reclamarles “¿Cómo es posible si tiene dos hijos recibiendo beca de Jóvenes Construyendo el Futuro?” Y los amenazaron que si votaban por otro partido iban a perder la beca, lo hicieron con un descaro terrible.

Morena dice que el 60% de los mexicanos ya reciben un apoyo de un programa social; esto ha provocado que nos quiten las guarderías, evitando que los padres se puedan ir a trabajar y producir con la tranquilidad de que sus hijos estén bien cuidados. Quitaron escuelas de tiempo completo, quitaron el Seguro Popular, no hay medicamentos. Todos los recursos están en obras faraónicas que no tienen los permisos de impacto ambiental, refinerías que utilizan energías sucias y un aeropuerto que aún no funciona. Nuestros impuestos están en programas de entrega de dinero directo que no cuentan con un padrón transparente ni público, pero que sí lo tienen el partido de Morena y que utiliza para manipular a la gente. Los mexicanos no merecen sólo 3 mil pesos al mes, los mexicanos merecen muchas más oportunidades, salir de la pobreza, emprender, estudiar, trabajar para poder vivir mejor cada día.

Cada triunfo que se arrebata en esta coyuntura es como cuando el PRI controlaba todo en los 60 u 80, cuando se utilizaba todo el sistema para controlar los votos y se debe celebrar. El equipo de Chihuahua se ha enfrentado a Morena en el 2018 y ganamos más de 2 a 1 la Alcaldía, ganamos diputaciones locales y federales; en el 2021 con Maru les ganamos y este 2022 Chihuahua apoyó a Durango en las elecciones y también les ganamos. No existe una fórmula mágica, pero hay varias cosas que tenemos que hacer muy bien para asegurarnos de seguir avanzando en las victorias.

La primera es mantener la unidad entre los que creemos en la democracia, los que creemos en la libertad de expresión, los que creemos en la libertad de asociación, los que sabemos que se puede salir adelante y el gobierno debe ser un medio que propicie el ambiente para hacerlo. Contra los que creen en la centralización del poder o el autoritarismo que se vive con AMLO o los que piensan que el gobierno debe hacer todo por ellos. Nos tenemos que poner bien de acuerdo y tener mucha cercanía para demostrar a la ciudadanía que nuestro estilo de gobierno es mejor. Tanta sociedad como sea posible tanto gobierno como sea necesario.

La segunda una estructura de tierra fuerte, un ciudadano por manzana que recorra cada casa para platicar con los ciudadanos y explique bien lo que ocurre, con candidatos fuertes que surjan en conjunción sociedad y partidos. Y el tercer punto es recordar que no son invencibles, Morena no es invencible, ya les hemos ganado en varias ocasiones y lo podemos volver a lograr. El 2024 depende de que hagamos las cosas bien y estamos muy concentrados en hacerlo. ¡Vamos a ganar!