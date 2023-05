Si tuviéramos una Política Estatal Anticorrupción… 

Dra. Carmen Lucila Álvarez González

Integrante del Comité de Participación Ciudadana





Cuando un buen médico atiende a un enfermo de diabetes debe tomarse el tiempo para escuchar al paciente, porque le interesa saber qué molestias tiene y cómo éstas han afectado su vida diaria. Con esta información, el doctor utilizará su conocimiento especializado en medicina para realizar un diagnóstico médico y proponer el tratamiento adecuado. Como es bueno en lo que hace, sabe que la enfermedad debe ser tratada de manera integral, y por ello canalizará al paciente (según sea el caso) con otros especialistas de la salud como nutriólogos y psicólogos, para atender tanto las causas como los efectos de dicha enfermedad. Un buen médico sabe que recetar una pastilla para bajar el nivel de azúcar no ayudará mucho si no se cambian los hábitos alimenticios; por su parte, el paciente sabe que un médico es bueno porque le ayudó a aliviar su enfermedad y a mejorar su calidad de vida, y que por esa razón lo recomendará con otras personas.

Si trasladamos este ejemplo para tratar la enfermedad de la “corrupción” en el estado de Chihuahua, esperaríamos que el gobierno nos demostrara que es sensible para escuchar y comprender los temas que socialmente nos duelen y afectan nuestra vida diaria, que ha utilizado sus conocimientos técnicos para identificar las causas y efectos de la corrupción en el estado y que por lo tanto, es capaz de establecer acciones concretas que ayudarán a resolver el problema público de la corrupción y plasmarlas en una Política Estatal Anticorrupción.

Si Chihuahua tuviera una Política Estatal Anticorrupción, esperaríamos observar acciones que demostraran la intención de trabajar de manera coordinada entre los gobiernos estatal y municipal, los organismos autónomos así como con diferentes sectores de la sociedad; porque sabemos que este problema debe tratarse de manera integral.

Los resultados de la encuesta ciudadana anticorrupción, la encuesta a personas funcionarias públicas y entrevistas a actores claves, así como los análisis vertidos en mesas de trabajo entre sociedad civil y sector gubernamental; plasmaron las problemáticas que preocupan a los chihuahuenses. Por lo tanto, cuando Chihuahua tenga una Política Estatal Anticorrupción esperamos poder respondernos las siguientes preguntas: ¿Qué se hará para que las compras y obras que hacen los gobiernos municipales y estatal no tenga precios inflados y obtengamos servicios y obras de la mejor calidad? ¿Cómo le haremos para que los servidores públicos municipal y estatal no me pidan “mordidas” o sean orillados a cometer actos de corrupción? ¿Cómo vamos a disminuir los niveles de impunidad en Chihuahua? ¿Cómo le haremos para que regresen el dinero robado? ¿Cómo atiendes mis preocupaciones plasmadas en las encuestas y mesas de trabajo en donde participé para hablar de estos problemas? En resumen ¿Cómo le vamos a hacer para realmente resolver la corrupción?