Siembra odio y cosecha tempestades.

Por: Guillermo Luján Peña





Siembra odio desde el púlpito mañanero, con cargo a todos nosotros que pagamos impuestos y para tirarlos en beneficio del que se siente mesías, se calcula en más de 130 millones por mes nos cuesta las mañaneras, cerca de los 2 mil millones de pesos al año, lo mismo que le quitó al INE, sólo que éste sí es muy útil a los mexicanos.

Casi no hay día en que se insulte, se descalifique, se amenace, se le declare enemigo del pueblo de México, sembrando odio entre los mexicanos, por parte de quien es el inquilino de Palacio Nacional, que debería ser el que siempre estuviera llamando a la concordia, a la unidad de los mexicanos, tan sólo porque no coincide en el mismo pensamiento que los de la 4ª destrucción o más específicamente con el falso mesías.

El atentado sufrido por el periodista Ciro Gómez Leyva, el pasado jueves 15 de diciembre, que iban con la intención de matarlo, y que no era la intención robarlo ni secuestrarlo, le tiraron a matar, sólo que la camioneta que manejaba él mismo era blindada y afortunadamente resistió el ataque, camioneta que no es de él, sino de Multimedios, quien se la tiene asignada, precisamente porque en este sexenio se han dado muchos ataques a periodistas, lamentablemente.

Tres doritos antes, es decir el día anterior al ataque, desde el púlpito mañanero se atacó a Ciro Gómez Leyva entre otros periodistas que el señor llamó mentirosos, por su nombre y apellido, que podían enfermar de tanto oírlos, que hasta un tumor les podría salir en la cabeza. ¿Quién se cree Andrés Manuel López para pontificar de esa manera, atacando a periodistas que sólo cumplen con su tarea de informar?

Podemos decir que el presidente es corresponsable de éste y otros ataques sufridos por periodistas, al sembrar odio desde el púlpito, ahora está cosechando tempestades, ya que este atentado contra Ciro Gómez Leyva es una tempestad que le va a resultar muy costosa, en pérdida de votos.

¿Quién fue el autor intelectual y material de este ataque? Los narcos no fueron porque casi nunca se mete Ciro con ellos en sus programas. ¿El mismo presidente dio la orden? No lo creo, no tiene necesidad de hacerlo y exponerse tanto. Pero entonces, ¿quién fue?

Es muy probable que ese “alguien” haya querido quedar bien con el presidente, ya que Ciro había recibido varias intimidaciones desde el púlpito mañanero Y ese alguien por querer quedar bien con el presidente, ordenó el ataque, que gracias a Dios no le resultó, y gracias al blindaje de la camioneta.

¿Fue un distractor para el momento en que se aprobara el Plan B del presidente, por el Senado de la República, donde tiene mayoría Morena, para acabar con el INE y poder llevar a cabo una elección a modo en el 2024, que de antemano sabe que la tiene perdida? Ese mismo día se aprobó el Plan B del presidente en el Senado.

Creo que sucederá igual a varios asesinatos, como el de Manuel Buendía, asesinado en 1984 en la CDMX, o el de Miroslava Breach Velducea, asesinada en la ciudad de Chihuahua en 2017, y tantos otros periodistas asesinados, cuando eran incómodos para los que están en el poder. Nunca sabremos qué pasó.

Siembra odio y cosecha tempestades.