Siente tu Liga

Por Mario Ramírez

Existen muchos aspectos que se deben tomar en cuenta al momento de evaluar una liga deportiva: Participantes, formato, nivel deportivo, poder económico, alcance y por supuesto entretenimiento. Y no nos equivoquemos, en este último aspecto la Liga MX es top a nivel mundial.

La Liga Mexicana, como se ha dicho en múltiples ocasiones en este espacio, tiene bastantes cosas cuestionables tanto en cancha como en oficinas, pero sin duda el entretenimiento no es una de ellas. Estemos o no de acuerdo con sus torneos cortos y sus liguillas, se debe admitir que es un producto sumamente efectivo y emocionante.

Existe una sector de la afición azteca que con el paso de los años se fue alejando de su liga nacional y empezó a enfocarse exclusivamente en el futbol europeo, y si bien sus argumentos pudieran ser válidos, estamos seguros de que se están perdiendo de una joya del futbol. La Liga MX no puede verse con los mismos lentes con los que se ve una Premier League, una Liga Española o una Serie A, nuestra liga debe verse con unos lentes muy diferentes, que si bien no son los más caros, seguro es de los más bonitos y de eso no tienen la más mínima duda aquellos verdaderos seguidores de la Liga Mexicana. Y por fin este fin de semana regresó esa que, sin temor a exagerar, es una de las ligas más entretenidas del mundo, como cada seis meses volvemos a tener la garantía de una temporada llena de gritos, llantos, corajes, emociones y frustraciones. Por algo nuestra liga es de las que mejor paga en los casinos, su nivel de deducción es casi imposible, es una destructora profesional de quinielas, todo puede pasar y nada es seguro, cada inicio de torneo es un clavado al abismo y nunca se sabe dónde vamos a caer.

Sí, nuestra liga es una llena de folklore con tlacuaches invadiendo la cancha pero también una de mucha intensidad donde un país explota por la finalización de la mala racha de un equipo. Valoremos lo local, no por solo no tener a los mejores equipos o a los mejores jugadores del mundo significa que el producto que nos dan es malo, en su respectiva dimensión, el futbol que nos ofrece la liga azteca es muy, muy bueno.

Hay algo muy extraño que engloba a todo nuestro México desde sus costumbres y tradiciones, somos una raza extraña cuya belleza no radica en lo ordinario, México arrasa en cuanto a ser diferentes y eso aplica también para nuestro futbol. Así que si algún día se preguntan por qué el futbol es el deporte más popular en México, échenle un vistazo a nuestra gloriosa… Liga MX.