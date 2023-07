Sigue el conflicto del río Bravo

Los actores políticos de Tamaulipas siguen pidiendo que se abran las presas de Chihuahua, para otros usos que no es el riego, expresando una serie de imprecisiones y de tonterías (no puedo calificarlas de otra manera), que además lo hacen de una manera tan seguros de sí mismos, que pareciera que son verdades absolutas. Veamos.

El diputado federal Juan González Limas en una sesión de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, expresó: “Que de acuerdo a la Constitución, las presas de Chihuahua deberían abrirse en estos momentos para pagar el Tratado de Agua, que es una obligación constitucional y las aguas de las presas de Chihuahua son aguas internacionales, al pagarse el tratado se salvaguardan simultáneamente los derechos de las ciudades fronterizas y los de los Distritos de Riego, 025, 026 y 050...”.

Al escuchar la grabación no queda más que asombrarse; en primer lugar, las aguas dentro del territorio de nuestro país son nacionales, según la Ley de Aguas Nacionales, LAN de 1992 y sólo al escurrir al río Bravo, bueno al cauce del mismo, porque éste ya no existe, se vuelven internacionales; Estados Unidos no deja llegar ya casi nada del río Grande y lo poco que llega a Ciudad Juárez, donde por cierto nunca entrega los 74 millones de metros cúbicos a los agricultores del Distrito 009 del Valle de Juárez, como lo establece la Convención de 1906, EU se lo termina entre dicha ciudad y Fort Quitman, donde inician las aguas (si las hubiera) comprendidas en el TIA44, por lo tanto en Ojinaga, que es la confluencia con el Conchos, ya no hay río Bravo y de ahí en adelante hasta el Golfo de México la mayoría son aguas que aporta México, por cierto el Conchos ha subido el porcentaje de aportación hasta el 80% de las mismas. Y la otra imprecisión del legislador tamaulipeco es que las dos terceras partes que le corresponden a México son de Tamaulipas, el tratado nunca menciona estados y si se trata de una repartición equitativa pues Chihuahua también es México, por lo cual en lugar de usar ese volumen para riego en Tamaulipas, debería usarse primero, para el consumo humano, que es prioritario, pero las ciudades tamaulipecas a las que se refiere, toman mucha más agua del cauce que la que tienen asignada y algunas de ellas lo hacen ilegalmente, pues ni asignación o concesión tienen, posteriormente se debería completar la asignación mínima a EU, que es de 431.7 millones de metros cúbicos y entonces sí, el sobrante, sería para los Distritos de Riego 025, 050 y 026, este orden de prelación lo marca la LAN.

Las fuentes de abastecimiento de los Distritos de Riego mencionados son el río Bravo con sus presas internacionales (la Amistad y la Falcón), que deberían ser alimentadas no sólo por el Conchos y los aforados de Coahuila, sino por todos los demás afluentes, incluyendo el Álamo y el San Juan, del Bajo Bravo, pero el problema es que estos últimos ya están sobreexplotados y sobreconcesionados en Nuevo León y Tamaulipas, para otros usos y ya no aportan nada, por lo cual ahora estos estados quieren que Chihuahua sea quien pague sus componendas.