Sigue en campaña

Por: Guillermo Luján Peña

Hasta la cuenta perdí de cuántas visitas ha hecho a nuestro estado como a todos los de la república el presidente López, quien no ha parado desde que fue candidato a presidente y continúa, en lugar de ponerse a gobernar.

En otras ocasiones visitaba Ciudad Juárez, como en campaña la visitó varias veces, o visitaba las poblaciones serranas, pero hacía tiempo que no llegaba a la ciudad de Chihuahua, como la semana pasada.

¿Qué beneficio recibimos de esta visita? Yo diría que ninguno. Durmió en la capital del estado, se levantó muy temprano, como de costumbre, y se reunió con el gabinete de seguridad, como lo hace todos los días, y la inseguridad no disminuye, dicen que mejoró un 0.7%, pero mientras siga mandándoles abrazos a los narcos y no balazos y si no hacen caso los va a acusar con su mamá o con su abuelita, la seguridad seguirá perdida y el pueblo mexicano sufriendo las consecuencias de la inseguridad más grande de la historia. De ahí se pasó a la Mañanera, que no puede fallar, donde fue más de lo de siempre, mentiras y sus cifras que son muy distintas de las que su propio gobierno tiene, pero las de él son las buenas, para él, aunque la realidad diga a gritos que esa no es la realidad. De ahí se pasó al Palacio de Gobierno, donde instaló la Comisión para la Verdad, que hasta salpullido le debe causar, pero ¿servirá de algo saber la verdad del 68, por ejemplo? Algo que pasó hace 53 años, para reclamarle a alguien que seguramente ya murió.

De palacio se fue a Ciudad Juárez por carretera, qué manera de perder el tiempo presidencial, cuando menos hizo tres a cuatro horas, ya que dicen que se paró en Villa Ahumada a comer los tradicionales y ricos burritos. No se sabe si en el trayecto se fue con la gobernadora o algún secretario resolviendo problemas del estado o del país, pero hasta donde se sabe, no hubo nada de eso, probablemente se fue durmiendo, ya que levantarse a las cinco de la mañana le debe pegar a la media mañana.

En Ciudad Juárez sintió pena, no pidió perdón, de que no estuvieran los hospitales terminados que tanto ha prometido cada vez que viene y que fueron inaugurados por el gobierno anterior, pero no estaban terminados, mucho menos equipados. Se calcula que les faltan unos $2,700 millones para echarlos a andar. Puso en marcha la nacionalización de los vehículos “chuecos”, que será un ingreso para el gobierno federal, a quien no le alcanza para andar comprando votos y voluntades por todo el país, ya que de que se quiere quedar como un dictador, eso no tengamos duda.

La gobernadora Maru Campos lo recibió y lo atendió como presidente que es, algunas gentes lo vieron mal, pero yo creo que la elegimos para conseguir lo mejor para los chihuahuenses y no para andarse peleando y el presidente fue electo democráticamente, aunque con engaños, ya que todo lo que prometió ahora es al revés y ya ven que dijo en su visita que esperaba que el problema del agua que se presentó el año pasado en el sur del estado no se volviera a presentar, sin embargo al día siguiente de que se fue la Conagua ordenó que les cancelaran un ciclo de riego a los agricultores. Además, el líder campesino Andrés Valles sigue encarcelado. No puede cambiar el presidente, está en su ADN.

Ojalá que tengamos resultados positivos para Chihuahua de su visita. El tiempo dirá.