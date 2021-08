Sigue la mata dando

Por: Guillermo Luján Peña

Es interminable las ocurrencias del inquilino de Palacio Nacional, con toda la intención, ya no se le puede llamar de otra manera, destruir nuestro país. Sólo algunas de esta semana pasada.

La famosa consulta popular que se llevó a cabo el domingo pasado, con un costo superior a los 500 millones de pesos, que bien habían podido servir para compra de medicinas para niños con cáncer, que parecen no existir para este señor. Fue un rotundo fracaso, las casillas lucieron vacías, con muy escasa afluencia de votantes y en algunas se ve a los funcionarios de casilla votando y votando a manos llenas, circularon videos de esto.

Empezando por la pregunta, que era muy difícil de entender, funcionarios o personajes del pasado, ¿entrarían el gabinete actual, que tiene muchos funcionarios del pasado, como Marcelo Ebrard por la línea 12 del metro o Claudia Sheinbaum por el mismo tema y la guardería Rébsamen? O nos iríamos hasta Antonio López de Santa Anna, que vendió a Estados Unidos la mitad de nuestro territorio a precio de ganga o más bien de regalo, 10 millones de dólares por 100 mil kilómetros cuadrados, mediante el tratado de La Mesilla, firmado el 30 de diciembre de 1853 por “Su Alteza Serenísima” López de Santa Anna, ¿les suena algún parecido?

Como el señor no sabe perder y era evidente el fracaso de la consulta popular que necesitaba más de 37 millones de votos para tener validez legal, declaró en una de sus mañaneras que él no iba a votar y que si fuera votaría en contra, porque hay que ver al futuro, dijo. Entonces si el que solicitó la consulta popular no va a votar o votaría en contra, ¿para qué la pidió? Algún capricho más, con tal de despilfarrar nuestro dinero, en lugar de usarlo en cosas más necesarias.

También en esta semana pasada dijo que vendría a Chihuahua, pero cuando se enteró que los campesinos y agricultores están muy enojados por la detención del líder Andrés Valles, que defendió para que no vaciaran las presas del estado, cuando estábamos en una sequía tremenda de varios años, pero con la Guardia Nacional vaciaron las presas y además asesinaron por la espalda a la esposa de uno de los manifestantes, Jaime Torres, a quien dejaron muy mal herido y su esposa muerta Jessica Silva, y teniendo todos los datos de las patrullas no hay castigo para los culpables.

Prefirió irse a los estados del “Triángulo Dorado”, entre ellos Sinaloa y especialmente a Badiraguato, tierra del famoso narcotraficante el Chapo Guzmán cuando hacía pocos meses había ido y circularon videos donde se baja este señor a saludar a la mama del Chapo y después comiendo con los hermanos y el hijo, Ovidio, a quien liberó con tan sólo su palabra, convirtiéndose en un delincuente por no tener facultades de contradecir la orden de aprehensión de un juez.

Badiraguato tiene 3,700 habitantes y Guadalupe y Calvo en la orilla sur oeste del estado de Chihuahua tiene 5,800, ¿vale la pena construirles una carretera, cuando son dos poblaciones muy chicas?, porque esa es la disculpa para ir a Badiraguato

Otra, regañó a Mario Delgado, coordinador de los diputados de Morena en la Cámara de Diputados, por no incluir las iniciativas en el siguiente periodo extraordinario, es decir que no sólo ordena lo que le da la gana en el poder Legislativo, sino hasta los regaña públicamente.

Y sigue la mata dando, cada día en el show de la mañanera.