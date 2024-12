No vence quien no convence.- Hasta Brasil en la reciente reunión del G20 se dijo que en México en el sexenio de López Obrador sembraron 100 mil millones (100, 000, 000,000) de árboles; algo así como 45 millones diarios en todo el país. Esa cifra es una simulación. Una falsedad. ¿Será que los foros internacionales son una oportunidad para mentir y simular?

Los ricos viven de sus millones y los pobres de sus ilusiones. El pensador ruso Alexander Solyenitzhin apunta que ¡Moscú no es Rusia! , los rusos como otras civilizaciones viven en sus inmensas provincias. Un amigo chino platica que en China cientos de millones de personas siguen trabajando la tierra con arado de bueyes, como en la época de Mao. Y la gente sobrevive en la miseria con el equivalente a un dólar o poco más. De hecho él envía ocasionalmente desde México, algunos juguetes y ropa china para sus familiares orientales. La gran mayoría en los países comunistas viven pobres en una oligarquía pudiente. La diferencia entre las naciones es la falta de libertad, sobre todo de información.

Mientras mis mentiras cuento, no me parece que miento. Durante la persecución religiosa en México, escribe Jorge Gram el autor de la Novela (1930) Héctor. Que la inmensa mayoría de los católicos perseguidos por el fundador del PRI (PNR) General Plutarco Elías Calles, se enfrentaron a un gobierno represor y autoritario basado en: Mentir, robar y matar. No es imaginación, pero la situación de simulación que vive hoy el país, como hace un siglo, ahora por el lado económico, el Gobierno del Estado de Jalisco se propone salir del pacto fiscal federal, una de las razones es la pésima distribución de sus participaciones. Por cien pesos que aportan los jaliscienses la federación les regresa 3 o 5 pesos. Y con eso no se puede hacer gran cosa en una entidad que produce más del 50 % del huevo y pollo que consume el país.

Quién miente, ofende a la buena gente. Ya está decretado “legalmente” que no habrá más rendimiento de cuentas públicas, toda vez que desaparecerán los organismos autónomos sobre todo el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), el INE y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). La cultura de la transparencia y la legalidad que ha sido tan importante al exigir claridad en la administración pública, desaparecerá en este sexenio. El periodismo de investigación y la comunidad tendrán que buscar la verdad juntos y con dedicación. Nos habíamos acostumbrado a la rendición de cuentas. De hecho los detractores de la SCJN se sirven por ahora del INAI a quien ya desaparecieron.

Si engañas al médico, al confesor, o al abogado, tú eres el engañado. Alfredo Quiñones Hinojosa, neurocirujano mexicalense que cruzó de alambre la frontera y es hoy director de la Clínica Mayo en Florida, destacaba en Tijuana Innovadora que él había abierto cerebros de alemanes, japoneses, rusos, franceses, argentinos, europeos, etcétera, y les digo que El cerebro del mexicano es igual. Es admirable desde 1985 contemplar las cirugías de corazón abierto en el Centro Médico de Occidente (IMSS Guadalajara), desafortunadamente al pueblo se le ha mentido, entregándole apoyos económicos, pero arrebatándoles mentirosamente el Seguro Popular. El dinero de las pensiones no alcanza para los medicamentos, aunque sean genéricos.

Muchos hospitales han quedado inservibles por inconclusos. No es el caso del Nosocomio de Palenque, Chiapas, al que se le invirtieron casi 700 millones de pesos. Y hay mucho dinero en México, el problema es que no es rectamente administrado.

Decir es de charlatanes; hacer es de hombres formales. ¿Usted se cree la patraña de Primero los Pobres? Sólo mentir, robar y traicionar. Todo bellaco es hablador.