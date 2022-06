¿Sin constancia RFC no habrá nómina?

La importancia de solicitar RFC a los empleados antes de su contratación.

Hoy en día los patrones deben solicitar antes de contratar a un trabajador es que éstos cuenten con la inscripción al Registro Federal de Causantes (RFC) ante el SAT.

Uno de los requisitos que deben contener los recibos de nómina es el RFC con su respectiva homoclave (13 dígitos alfanuméricos que el SAT asigna), además dichos recibos se deben enviar (timbrar) a dicha autoridad, en otras palabras, se le tiene que dar a conocer al SAT, ya sea que se le pague semanal, quincenal, mensual, etc., a qué persona se le está pagando y qué monto, pero eso no es todo, una de las obligaciones que los patrones tienen, ya sean personas físicas o morales, es que si durante el año o ejercicio fiscal tuvieron empleados, deberán enviar una declaración informando cuánto pagaron en total de sueldos y salarios, cuánto retuvieron de ISR y dar a conocer los datos de cada uno de los trabajadores que estuvo laborando con él y los datos de los empleados que se deben de manifestar son, entre otros: El nombre completo del empleado, RFC y su CURP, así como qué rubros se le pagaron, entre otros más.

Así que este dato ya no es opcional, desde 2012 ya es una obligación en materia de sueldos y salarios, si se envía la declaración informativa sin el dato del RFC del trabajador podrían requerir al patrón para que manifieste por qué no cuenta con este dato y tal vez podría tener problemas para deducir su nómina.

Debido a las actualizaciones que ha tenido el SAT, algunas empresas solicitan una nueva constancia de situación fiscal, ya que se actualizará el código postal que registraste en tu RFC, algunas empresas pidieron a sus trabajadores la constancia de situación fiscal, y que ésta sea expedida por la dependencia con la fecha más reciente, por lo que muchos tienen dudas sobre si podrán cobrar la quincena en caso de no haberla entregado.

Aunque ha circulado que en caso de no entregarla no se podrá cobrar la quincena, el SAT ya aclaró que esto no es cierto. Y es que, según la institución tributaria, la emisión de la factura de nómina es independiente a la obligación laboral que tiene el empleador de pagar el salario de su trabajador.

Cabe mencionar que es totalmente falso que si el trabajador no entrega su constancia de situación fiscal a su empleador, éste no le pagará su sueldo o salario. Hay que señalar que la Ley Federal del Trabajo establece la obligación del patrón de pagar los salarios a trabajadores y no los condiciona a que el empleado haga entrega de dicha constancia.

Entonces, ¿por qué es importante la constancia de situación fiscal?

En caso de las afectaciones que puede sufrir el patrón al no poder deducir el pago de la nómina, puede que sí sea necesaria la constancia de situación fiscal en la versión 4.0.

Dudas y comentarios

cpedgarcordova@gmail.com





Maestro en Impuestos y Derecho Fiscal. Contador Público