FUENTE O LIBRO: PROBLEMÁTICA DE LOS LIBROS DE TEXTO

La educación de calidad es el principal vehículo de desarrollo para cualquier comunidad. Se escribirán más jugosos libros de historia conforme mejor educada y más preparada esté la sociedad; habrá anécdotas increíbles que relatar en el futuro si poco a poco, cada vez, somos más los que ponemos empeño y dedicación en dejar labores póstumas a nuestra vida dentro de este mundo.

Sin educación, no hay futuro.

Los libros de texto no se han repartido en Chihuahua, ni se repartirán. Iniciando el Primer Periodo Ordinario dentro del Congreso del H. Estado, el día 23 de Agosto, manifestantes se dieron cita a las afueras del congreso local, para expresar su inconformidad al respecto. En dicha manifestación, no se podía observar a maestros de escuelas primarias, ni mucho menos a directivos o inclusive, a alguno que otro alumno. Todos los manifestantes eran, a leguas, simpatizantes de movimientos políticos que poco o nada tienen que ver con la educación integral de nuestra comunidad.

¿Por qué se cuestiona el uso de los libros de texto gratuitos? La Secretaría de Educación y Deporte del Estado de Chihuahua encontró más de 200 errores pedagógicos, didácticos, de contenido y de organización. Por estas razones, se presentó por parte del Gobierno del Estado de Chihuahua una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia, quien ordenó detener provisionalmente la entrega de los libros de texto. Algunos de los motivos previamente mencionados, son los siguientes:

Tienen una gran carga ideológica: Promueve la lucha entre ricos y pobres, satanizando el desarrollo personal y social que ha sido tan importante para nuestro estado Promueve una hipersexualización de la niñez Distorsiona la inclusión y en algunos casos la discriminación. En el libro de primer año, se busca enseñar el sistema Braille a niños que aún no saben leer ni escribir. No toman en cuenta a los padres en el proceso educativo. Carece de una metodología para enseñar lectura. Falta metodología para enseñar matemáticas. No se hicieron siguiendo la ley; No se respeto la ley para el proceso de elaboración de los libros, despreciaron la participación de los maestros y especialistas. Se hicieron sin planes y programas de estudio y sin probar o llevar etapas piloto de sus contenidos con los niños, niñas y adolescentes.

El movimiento lejos de representar a la comunidad estudiantil y a los profesores, se convierte en una expresión de golpeteo político, que tiene como objetivo desestabilizar y desacreditar a los gobiernos humanistas que anteponen la dignidad humana.

En Chiapas se quemaron libros. Decenas de estos libros fueron quemados por los pobladores de la comunidad indígena Yalentay, municipio de Zinacatán. Los habitantes aseguraron estar molestos debido a que no se encuentran de acuerdo con el contenido del material. Argumentan que sus contenidos no van con los usos y costumbres de los pueblos indígenas, además de enfatizar que no tienen un verdadero beneficio educativo para la niñez indígena.

El 9 de Septiembre se llevó a cabo la Concentración Ciudadana en Defensa de la Educación, en la plaza Mayor de la ciudad de Chihuahua. Evento histórico; más de 70 organismos participaron alzando la voz y exponiendo sus puntos de vista del por qué los nuevos libros de texto no deben de ser distribuidos en el estado. El Consejo Coordinador Empresarial, UNIFRUT, CANADEVI, CAPRIN, COPARMEX, CANACINTRA, INDEX, Unión Ganadera Regional de Chihuahua, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, entre otros.

Una educación sin planificación no tiene fundamento para la construcción de una nación sólida de primer mundo. No nos acercamos al progreso educativo; nos alejamos de él. Por el hecho de que se carecen de los conceptos básicos para poder comprender todo lo demás, los libros no tienen sentido; tratan de explicar lo que viene después, antes de simplificar las cosas. Resulta inaudito tratar de realizar operaciones matemáticas sin que antes se haya explicado el proceso para realizarlas. Se establece una educación basada en ideologías, pero no en valores y costumbres culturales. Con estos libros no podremos saber hacia donde vamos, por que no hemos podido leer de donde venimos.

La decisión histórica de ir contra un gobierno centralista y apostar por la educación de casa y a futuro, seguro representará regalías y cosechará frutos próximamente. La educación chihuahuense tiene la oportunidad de convertirse en un modelo a nivel nacional, haciendo las cosas bien.

Que las voces sean escuchadas.