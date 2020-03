Sin mañaneras 4T con Coronavirus

La ONU declaró que, si no se toman medidas urgentes, el Coronavirus podría cobrar millones de muertos en las zonas más vulnerables del planeta, mientras el IMMS informó apenas el miércoles de esta semana que empezó el inventario del equipo, camas, medicamentos y personal para enfrentar la pandemia y AMLO declaró que se alistan 500 millones a toda luz insuficientes para comprar entre otras cosas respiradores, que sin ellos los enfermos graves mueren por asfixia.

Respiradores que en Estados Unidos le exigen desde días atrás los gobernadores gringos a Trump, donde contestó que, “es problema de ellos”, porque la realidad es que las existencias de los fabricantes se acabaron, al margen que hay empresas trabajando las 24 horas para producirlos.

Además, una parte de los precursores químicos que se utilizan en todo el mundo para fabricar los medicamentos se fabrican en China y los necesarios para combatir los efectos del Coronavirus, porque todavía no hay ni vacunas ni medicamentos contra el virus, los acapararon China, Corea, Japón y los países que actuaron con rapidez.

En México un buen número del “pueblo sabio” ha visto con cierto deleite y revancha cómo los países ricos y los mexicanos ricos se contagian primero, sin detenerse a pensar AMLO y la 4T, que se contagiaron primero los países donde se viaja por placer o negocios y en México por la parálisis del crecimiento y la inversión dejaron de viajar al extranjero las clases medias, lo que ha demorado las etapas de la pandemia en México.

AMLO en su localismo pueblerino tal vez imagina, “que a la mejor no nos tocaba la peor parte”, porque una pandemia en México sin crecimiento económico, el precio del petróleo por los suelos, con una caída en el cobro de impuestos, sin bancos internacionales dispuestos a prestarnos, sin suficientes medicinas porque no se cerraron compras el año pasado y con el Seguro Popular en el panteón y el INSABI en pañales, simplemente da miedo y calosfríos.

Dicen que, los grillos actúan pensando en la siguiente recomendación, los políticos en la siguiente elección y los estadistas en la siguiente generación, así como se habla de la conciencia grupal de los orientales y el hedonismo individualista de los occidentales. Y del tercer mundo, pues ni como definir su reburujo y amasijo de malos hábitos, que van del ventajista ladino al fanático religioso, más una mayoría donde, “el que tranza avanza”, incluyendo un porcentaje suficiente de ciudadanos trabajadores y responsables que impiden que sus sociedades colapsen.

Es a la hora de las grandes tragedias, en los momentos de sacrificio, donde calibramos los valores, la determinación y la grandeza, así como la resilencia de los pueblos y sus gobernantes, pero hoy gobiernan en México un buen número de alfeñiques morales, enanos mentales, insensibles y sin talento.

Décadas atrás en varias ocasiones mire una película en blanco y negro de los últimos días de Hitler, donde niños y ancianos marchan con el rostro iluminado a defender Berlín ante los ejércitos rusos y aliados, porque ya no había soldados y me preguntaba, ¿qué si estarían locos?, pero no, era producto de la propaganda.

Hoy ante la pandemia, a la 4T sólo le queda la manipulación colectiva de “La Mañanera”, tal vez por ello AMLO nos mostró sus amuletos, donde la comisión constitucional para enfrentar epidemias se instaló tarde esta semana. Trágicamente decenas y esperemos no que miles de mexicanos paguen con su vida la indolencia de la 4T y su credulidad política con su vida, mientras el resto más o menos consciente, debilita su organismo en la angustia de la espera.