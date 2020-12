Sin Maru, el PAN pierde todas

La agencia de investigación mediante llamadas telefónicas robotizadas Massive Caller enciende las pasiones políticas cada vez que revela resultados de sus encuestas. La semana pasada lo volvió hacer, ya que los tiempos de definiciones partidistas están más cerca: pronto se sabrá quiénes serán los candidatos o candidatas de los partidos con mayor presencia en el estado.

Para la gubernatura, la preferencia partidista de los chihuahuenses es 28% para el Partido Acción, seguido de Morena con 24.0%, la opción independiente con 12.0% y el PRI obtiene el cuarto lugar con 10.9%. El porcentaje de indecisos supera a la opción independiente y al PRI, al obtener un 18.2%.

La competencia interna en los partidos está reñida, salvo en el PAN, partido en el que hay una líder indiscutible: Maru Campos.

Los panistas prefieren de manera contundente como candidata al gobierno del estado a la alcaldesa de la capital del estado Maru Campos con un 56.1%, que deja muy atrás a su más cercano competidor Gustavo Madero Muñoz, quien obtiene un lejanísimo 17.3%

El escenario es diferente en el PRI, donde la lucha es muy cerrada, según los números. Omar Bazán, actual líder estatal y diputado local, obtiene 26.8%, mientras es seguido muy de cerca por el alcalde de Guachochi Hugo Aguirre, quien obtiene 24.4% y la exsenadora Graciela Ortiz González logra un 17.1%, lo que logra dividir en tercios las preferencias priistas.

En Morena no hay nada para nadie. Aunque en Morena los estudios demoscópicos no sirven de nada, pues la decisión no la toman los militantes sino el dedazo presidencial, a nivel militancia son el partido más dividido en cuanto a sus preferencias por candidato a gobernador: Juan Carlos Loera obtiene un 30.4%, Rafael Espino de la Peña 28.7% y Cruz Pérez Cuéllar 18.3% y con un sorprendente 16.5% de indecisos.

Entre las dos opciones independientes, “el Caballo” Lozoya va en ascenso.

Alfredo Lozoya ha superado en las preferencias de los chihuahuenses que no le darían su voto a un partido político. A pesar de gobernar un municipio mucho más chico que Ciudad Juárez, su trabajo y activismo le han servido para superar al alcalde juarense Armando Cabada, quien obtiene 31.7% contra el 36.6% del famoso “Caballo” Lozoya.

Se hace cuatro careos. En dos de ellos, Maru participa como candidata del PAN y en ambos, gana. En el primero arrasa con Juan Carlos Loera y en el segundo le gana a Rafael Espino.

En los que participa Madero por el PAN, pierde. Ante Loera y Espino.

Estos números dejan claro el panorama en el PAN.

Hay que recordar que la concordia no se logra unificando opiniones, sino de la unión de voluntades.

