La democracia avanza en México, y sin lugar a dudas un factor determinante han sido los medios de comunicación, principalmente los independientes.

En nuestro país, no como sucede en Cuba, Venezuela y Nicaragua, contamos con la libertad de expresión, claro siempre habrá delincuentes que intenten dañar a quienes llevan esta bandera, es decir a los periodistas.

No debemos de olvidar que sin periodistas no hay periodismo, y sin periodismo no hay democracia.

Este artículo, tiene un significado especial, pues va dedicado a los comunicadores que ven al periodismo una forma de vivir, una forma de defender los intereses de la sociedad sustentado en normas deontológicas.

Los medios no caminan solos, sino hay profesionales que los empujen, me refiero a los periodistas, claro a lo mejor.

Vamos con algunas reflexiones sobre el papel que juega el periodista en la sociedad. Es bueno saber lo que pensaba Jackie Cooper:“Un buen periodista no consigue noticias, las hace importantes”.

El poder del periodista no está basado en el derecho a preguntar, sino en el derecho a exigir respuesta

Pero, “el primer deber de un periodista es ser leído y escuchado.” Tiene toda la razón sr. Pierre Lazarreff.

El buen periodista es aquel que acoge las libertades de expresión y de información como su actividad principal.

Y cuando maneja las herramientas propias de su labor, la información y el juicio, acatando el orden de finalidades de la sociedad, es decir el bien común temporal, está cumpliendo su función social.

Esta profesión está formada por misiones tan específicas como grandiosas. Tan fundamentales como trascendentes. Todas ellas hacen un apostolado para la defensa de todas las causas que prodigan mayores beneficios a la humanidad, que propagan ideas nuevas que hagan surgir y progresar.

El periodismo, debe estar al servicio de la colectividad.

El periodismo es periodicidad, un constante satisfacer a la opinión pública de cuanto ocurre en una ciudad, en un país, en el mundo, ajustándose a la más estricta verdad.

Es pues, misión que tiende a favorecer a la sociedad.

Pero, el periodismo impone el derecho de defender la libre expresión del pensamiento, el respeto a la vida privada de los ciudadanos.

Representa orientación para el cumplimiento fiel de las leyes en su mejor, más sana, más amplia y correcta interpretación.

No debemos olvidar que la palabra es el instrumento prodigioso de la comunicación, posesión exclusiva de los seres racionales y saber usarla es una habilidad envidiable.

Si las palabras se usan mal, no seremos escuchados ni leídos con agrado y menos comprendidos.

Ante todo lo anterior, debemos considerar que quizá nada califica tanto a una nación como sus periodistas y escritores, y nadie tiene un poder tan decisivo para impartir moral y educación a un pueblo. ¿usted qué opina?