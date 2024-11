Sin tregua, la 4T sigue destruyendo instituciones

Esta semana en Cámara de Diputados se discuten diversos temas que se encaminan a la desaparición de los pocos contrapesos que quedaban en nuestro andamiaje normativo, la desaparición o extinción de los organismos autónomos. Además arrecia el terrorismo y persecución por parte del gobierno federal, al aumentar delitos a los que les aplicará sin garantías, prisión preventiva oficiosa; y lo último, la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

De esta última, quiero hacer algunos comentarios, porque a pesar de que coincidimos en algunos asuntos que plantea el dictamen, en el fondo para Acción Nacional es un dardo envenenado, pues mezclan en el mismo, temas en los cuales estaríamos a favor y por otro lado, contiene otros que bajo ninguna circunstancia podríamos apoyar. Es verdad que es facultad del ejecutivo decidir cómo quiere autoregularse para ejercer su administración en los próximos seis años, nos gusté o no, si bajo estos cambios pretenden gobernar, al final ellos deberán responder por los aciertos u errores de los mismos.





Es muy importante señalar que dentro de las modificaciones que contiene la reforma a la ley orgánica y que no compartimos como diputadas y diputados de Acción Nacional, es la transferencia de las atribuciones que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) tiene bajo su cargo, para garantizar derechos de las y los ciudadanos; particularmente me preocupa que, con respecto al derecho de protección de datos personales, esta facultad la transfieren a la Secretaría de Gobernación, un área de gobierno que debe atender principalmente la política nacional, ahora nuestros datos más sensibles y que nos identifican plenamente estarán en manos de políticos y no de áreas técnicas que realmente garanticen su protección tanto en plataformas públicas, como privadas.





Ciertamente cada semana morena y sus aliados nos reciben en el Congreso de la Unión con reformas que abonan a la destrucción o retroceso de nuestras instituciones y han avanzado de tal manera que al eliminar al INAI los contrapesos con los que aún podríamos contar, se han terminado. El Gobierno de morena hoy pretende ser juez y parte, con la desparición del INAI, que como objetivo general tenía el fomentar la cultura de la transparencia; promover la rendición de cuentas y el ejercicio de los derechos a la información y a la privacidad.





El antecedente más cercano de cómo será la transparencia en nuestro país en este nuevo sexenio, está en el recién concluído gobierno anterior, que en materia de transparencia y rendición de cuentas reservó la mayor información posible, ejemplos, muchos, las obras faraónicas y las malas prácticas en CFE que realizó su anterior titular, en muchos casos motivados por temas “seguridad nacional”, nada más alejado del deber ser, más bien protegidos por la impunidad que les da el gobierno federal.





La desaparición de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE); el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT); la La Comisión Reguladora de Energía (CRE); y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), aunque intenten engañar que seguirán garantizados, su estulticia los desnudara. Por otro lado, la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (MEJOREDU); y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), que nos permitían tener evaluados las políticas educativas y sociales para entender en dónde estamos parados y cómo mejorar, sin pudor alguno los desaparecen.





Estos y otros lamentables cambios constitucionales de los últimos dos meses en México, promovidos por el oficialismo, lamentablemente no los vamos a sentir en el corto plazo, cuando los empecemos a sentir será mucho más complicado echarlos para atrás, será demasiado tarde; aún así, y a pesar de la mayoría aplastante de morena, acción nacional continuará en defensa de los derechos y libertades de todas y todos. Seguimos.