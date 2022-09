Por Roberta Cortazar





El Síndrome de Estocolmo es una respuesta sicológica. Ocurre cuando los rehenes o víctimas de abuso crean vínculos con sus captores o abusadores. Esta conexión sicológica se desarrolla a lo largo de los días, semanas, meses, o incluso años de cautiverio o abuso. Con este síndrome, rehenes o víctimas de abuso pueden llegar a simpatizar con sus captores. Esto es lo contrario del miedo, el terror y el menosprecio que se podría esperar de las víctimas en estas situaciones. Con el paso del tiempo algunas víctimas llegan a desarrollar sentimientos positivos hacia sus captores. Incluso podrían empezar a sentir que comparten objetivos y causas comunes. La víctima podría comenzar a desarrollar sentimientos negativos hacia la policía o las autoridades. Pueden llegar a sentirse resentidos con cualquiera que esté intentando ayudarles a escapar de la peligrosa situación en la que están. Esta paradoja no ocurre con cada rehén o víctima, y no está claro por qué ocurre en algunos casos. Muchos sicólogos y profesionales médicos consideran que el Síndrome de Estocolmo es un mecanismo de supervivencia, o una manera que ayuda a las víctimas a manejar el trauma de una situación aterradora. De hecho, la historia del síndrome puede ayudar a explicar a qué se debe. Los episodios de lo que se conoce como Síndrome de Estocolmo probablemente han ocurrido durante muchas décadas, incluso siglos. Pero no fue hasta 1973 que se dio nombre a esta respuesta al cautiverio o el abuso. En esta fecha dos hombres retuvieron a cuatro personas como rehenes durante seis días después de un robo a un banco en Estocolmo, Suecia. Después de que los rehenes fueron liberados, se negaron a testificar contra sus captores e incluso comenzaron a recaudar dinero para su defensa. Después de eso, sicólogos y expertos en salud mental asignaron el término “Síndrome de Estocolmo” a la condición que ocurre cuando los rehenes desarrollan una conexión emocional o sicológica con las personas que los mantuvieron en cautiverio.

Sin embargo, el Síndrome de Estocolmo, a pesar de ser bien conocido, no es reconocido por la nueva edición del Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales (DSM). Expertos en salud mental y otros especialistas utilizan este manual para diagnosticar trastornos de salud mental. Estos sentimientos suceden a menudo debido a la situación emocional y muy cargada que ocurre durante una situación de rehenes o un ciclo de abuso. Por ejemplo, las personas que son secuestradas o tomadas como rehenes suelen sentirse amenazadas por su captor, pero también dependen en gran medida del mismo para sobrevivir. Si el secuestrador o abusador les muestra algo de bondad, pueden empezar a sentir sentimientos positivos hacia su captor por esta “compasión”. Con el tiempo, esa percepción comienza a cambiar y sesgar la manera como ven a la persona que los mantiene como rehenes o abusa de ellos.