Hablaremos sobre el síndrome del quemado, inicialmente nos ayuda a afrontar situaciones exigentes de forma más rápida y efectiva, podemos procesar más información sobre el tema, nuestro cuerpo lo hace bien preparado, sobrecargados de trabajo, actuamos con rapidez y decisión. El problema es que nuestro cuerpo tiene un límite de energía que lleva al agotamiento, el síndrome del quemado desde este punto de vista no es más que estrés laboral, se puede ver como un medio que desencadena los efectos en el cuerpo, y también altera la percepción.





Hoy, el mundo del trabajo se encuentra en medio de una profunda crisis. En los últimos años, nos hemos familiarizado con conceptos como desempleo, precariedad laboral, y otros indicadores que nos llevan a calificar el mundo del trabajo como conflictivo. Esta nueva situación laboral, percibida y vivida como estresante, tiene un fuerte impacto psicológico en los empleados, unos son más capaces que otros para sobrellevar o afrontar estas situaciones conflictivas, Según cifras del IMSS el 75 % de los mexicanos padece fatiga por estrés laboral, el estrés puede provocar una respuesta en el organismo, el estrés afecta los órganos y funciones de todo el organismo, el sistema nervioso en exagerado responde de la misma manera o fuera de proporción a los estímulos que se consideran normales, es un trastorno que inicialmente afecta la mente, pero eventualmente afecta a varios órganos del cuerpo, causando taquicardia, dolor de estómago, síndrome del intestino irritable entre otros, en cuanto a otros factores psicosociales como los estilos de afrontamiento, los sujetos con mayores aspiraciones eran los que tenían más probabilidades de caer en el trastorno cuando no conseguían los objetivos deseados, esto pasa cuando una persona está sometida bajo mucho estrés, es el estrés más común en las diferentes empresas es el crónico, lo que trae consigo un ambiente de trabajo inadecuado, sobrecarga de trabajo, cambios en los ritmos biológicos, responsabilidades Y decisiones muy importantes, el estrés surge cuando los trabajadores sufren de trabajos frustrantes, y mientras el individuo no enfrenta esta necesidad.





El estrés no desaparecerá, debido a las diferentes actividades que realizamos en diferentes actividades, en gran parte la mayoría de las personas vivimos bajo el estrés constante todos los días, tanto que ya se encuentra dentro de la NOM-035 Factores de Riesgo Psicosocial, para concluir creo que no se le da la atención adecuada dentro de las organizaciones a algo tan importante como lo es el estrés, tener a un psicólogo dentro de las organizaciones sería de mucho apoyo para cada uno de sus colaboradores, no tomarlo como algo leve ya que tiene consecuencias graves si no se trata en un momento justo ya que puede llevar a otros trastornos como ansiedad, depresión entre otros recordemos que una mente sana reside en un cuerpo sano.

