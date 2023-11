“Smartshoring” y “Qualityshoring” 

En los últimos meses se ha escuchado sobre el “nearshoring” que es la externalización de funciones comerciales a países cercanos geográficamente, lo que facilita la comunicación, reduce las barreras culturales y horarias, y a menudo ofrece costos más bajos en comparación con la externalización a lugares más distantes. Para nuestro país, hay factores para el aprovechamiento de este concepto; La proximidad geográfica de México a los Estados Unidos, uno de los mayores mercados, sigue siendo un factor clave. Las empresas pueden beneficiarse de la facilidad de comunicación y la reducción de los tiempos de viaje. Otro punto definitivamente a considerar es que a medida que los costos laborales en algunos países asiáticos, como China, han ido aumentando, nuestro país se ha vuelto más atractivo en términos de costos competitivos. Sin embargo, es importante que México continúe siendo competitivo en este aspecto para mantener su atractivo como destino de nearshoring. Por otro lado la calidad de la mano de obra es esencial para el éxito del nearshoring. México debe continuar invirtiendo en la formación de profesionales altamente calificados y adaptarse a las cambiantes necesidades del mercado laboral. Un factor que en los últimos años ha sido determinante es la estabilidad económica y política de México, también es crucial para atraer inversiones a largo plazo. La certeza en términos de regulaciones y políticas comerciales puede aumentar la confianza de las empresas extranjeras. La inversión en infraestructuras tecnológicas y la adaptación a las tendencias digitales son otro factor clave.

Ahora, la dinámica del mundo empresarial, la globalización y la constante evolución tecnológica han impulsado la necesidad de encontrar modelos eficientes para la distribución de tareas y servicios. En este contexto, surgen, además del nearshoring, el “smartshoring” y el “qualityshoring” que emergen como enfoques esenciales, superando las limitaciones asociadas con el nearshoring, “Offshoring” y las tradicionales “Technology Transitions”. El “smartshoring” va más allá de la simple geografía, destacando la importancia de la inteligencia en la distribución de tareas. Este enfoque implica la identificación de procesos críticos y su asignación a ubicaciones específicas que ofrecen ventajas particulares. Puede no ser solo una cuestión de proximidad geográfica, sino de encontrar la combinación perfecta de habilidades, costos y eficiencia. Este método permite a las empresas maximizar la calidad de los resultados al aprovechar los recursos óptimos disponibles en diferentes partes del mundo. Una de las principales razones para adoptar “smartshoring” radica en la diversificación del talento. Al acceder a un grupo global de profesionales altamente capacitados, las empresas pueden fortalecer su capacidad para enfrentar desafíos complejos y fomentar la innovación. En este aspecto es urgente la introducción de temas como el de la inteligencia artificial en todos los programas de estudios universitarios, no importa el área. Además, el “smartshoring” permite la adaptación ágil a cambios en el entorno empresarial y la reducción de riesgos al evitar la dependencia de una ubicación o equipo específico. Por otro lado, “qualityshoring” se centra en externalizar servicios con un énfasis particular en la calidad del trabajo entregado. Esto implica garantizar altos estándares de rendimiento y satisfacción del cliente. La calidad en la entrega de servicios es esencial para la satisfacción del cliente. México podría posicionarse como un destino de “smatshoring” y “qualityshoring” al destacar la calidad de su fuerza laboral, inversiones en formación continua y en la implementación de prácticas de gestión de calidad. En lugar de estar viendo solo el aspecto de “nearshoring”, debemos trabajar en una base sólida de “smartshoring” y de “qualityshoring”, ahí está el futuro.