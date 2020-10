Socialización limitada

Ante las circunstancias del confinamiento, las habilidades sociales, como un ambiente fundamental de los seres humanos dentro de una sociedad, han sufrido limitaciones.

La contingencia está cambiando nuestra forma de socializar, limitándola a través de un dispositivo electrónico o de forma presencial con distanciamiento físico. Muchas regiones en el mundo han establecido el distanciamiento como norma, lo cual impacta en la desconexión de nuestros seres queridos. No podemos impedir las relaciones interpersonales fuertes. Utilizar una mascarilla, las medidas de prevención e higiene personal, no deben ser un impedimento para fortalecer los vínculos que hemos logrado tener durante nuestra vida. Durante esta contingencia ha sido difícil ver a familiares, amigos, compañeros de trabajo, sin poder tener un acercamiento físico, como abrazos, caricias, besos, los cuales eran totalmente normales y seguros, pero ahora, no podemos. A pesar de que muchos están trabajando desde casa, otros están trasladándose a sus lugares de trabajo, es importante organizar el tiempo y conversar con familiares o amigos. En ocasiones pensamos en nosotros y en lo que quisiéramos hacer, desplazando a los demás a un segundo plano, tomar unos minutos del día y conversar con tu amigo de toda la vida o con tus familiares que llevas meses sin poder ver, puede cambiarles el día. Hay personas ansiosas, depresivas, con miedo a salir de sus casas, algunos solos, y una llamada puede alegrarles el día. Ante esta crisis, es necesario aprender a ser sociales diferentes, entender que todos están experimentando la pandemia de una manera diferente. Utilicemos las redes sociales para acercar a tus seguidores o amigos, ante una crisis un halago o un saludo, siempre es bienvenido; intenta crear amistades, únete a algún grupo que comparta tus mismos intereses, y sobre todo, no dejes que el distanciamiento físico te impida socializar. Ahora bien, los vínculos creados durante toda una vida pueden perdurar si decidimos ponerle atención.

Ante esta situación, es necesario aprender a ser empáticos, entender que todos están experimentando la pandemia de una manera diferente, algunos se sienten cómodos al estar dentro de sus casas y no salir de las mismas, pero otros están experimentando episodios depresivos y ansiosos, inclusive desarrollando la llamada agorafobia, un tipo de trastorno de ansiedad en el que se tiene miedo a los lugares o las situaciones que podrían causarte pánico y hacerte sentir atrapado, indefenso o avergonzado, por lo que evitas este tipo de lugares o situaciones, que es el temor a salir a lugares abiertos. Tenemos que aprender a socializar usando la tecnología por medio de muchas de las aplicaciones actuales. Utilicemos estas herramientas con las que contamos y no perdamos la oportunidad de socializar y compartir con los que tenemos cerca. ¿De qué nos sirve cualquier bien material si no tenemos con quién disfrutarlo? ¿De qué nos sirve el tiempo si no tenemos con quién compartirlo?

Proponte mantener los círculos sociales cercanos, llámese familia, amigos, compañeros. Invertir tiempo de calidad en personas importantes nunca será un tiempo desperdiciado, siempre será una ganancia. A pesar de ser socialización limitada, es la forma en que podemos mantener viva la característica de socialización del ser humano en esta época.

email: antonio.rios@tec.mx, miembro de la Asociación de Editorialistas de Chihuahua.