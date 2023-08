Los financieros han hecho del sistema monetario una trampa evadiendo las regulaciones desde sus inicios allá por el año 2000 a.c. en Mesopotamia. Lo han logrado siempre en complicidad con las instituciones de procuración justicia y de congresistas que son los encargados de aplicar y redactar las leyes. Mientras los abogados no saben cómo enfrentar el tsunami de querellas en contra de las sociedades SAPIS (sociedades anónimas promotoras de inversión) y alientan a todos los afectados por estas empresas una vez despojados de su riqueza a recuperar lo que sea, administrando la pobreza, los financieros siguen creciendo como un pulpo sin límites impunemente (Aras, Vital Finantial etc), administrando la riqueza.

Hablemos de las financieras que prestan dinero por medio de vales. Los intereses que se pagan en estas “valeras” rondan en el 6% mensual en promedio, un escándalo que debiera ser observado en sí mismo por las autoridades reguladoras (prueba de que nadie las reglamenta). Una valera localiza una persona física cuyo principal requisito es que tenga un stock de conocidos a los que les pueda prestar dinero. Esta valera vuelve asociada de la financiera (en el discurso y en ciertos actos, pero no jurídicamente) a esta persona. No la da de alta en la SHCP para no generar derechos pero le concede la gracia de que a través de ella pueda colocar préstamos de los cuales se responsabilizará de su recuperación.

La financiera le presta dinero al intermediario y le pide los mismos requisitos que cualquier empresa haría a su prestatario (no a un socio), garantías, avales etc. Los intermediarios de esos créditos a su vez ponen el dinero en el consumidor final mediante un vale que hacen efectivo en la financiera encargada. El intermediario gana un interés por colocar esos recursos (es parte del sistema) pero no pertenece legalmente a la empresa.

La financiera no corre con el riesgo de crédito (de que no paguen los últimos usuarios) que se lo deja al intermediario y eliminan incertidumbres y costes de recuperación de cuentas vencidas. Iniciado este proceso los últimos deudores no poseen ningún derecho ante las instituciones responsables de vigilar el comportamiento de la empresa porque quien les presta es una persona física, con quien se arreglan y a quien le firman papeles, (un préstamo entre personas) y estos intermediarios no pertenecen al sistema financiero nacional por lo que no pueden ser regulados por la CNBV, ni por la CONDUSEF y tampoco por SHCP ya que no están dados de alta, todo este proceso se hace por debajo del agua pudiendo colocar decenas de millones de pesos de esta forma.

El intermediario tampoco puede acudir ante las instancias garantes de la ley porque se dicen asociadas (están cobrando un interés por prestar) y como las SAPIS inteligentemente “no pertenecen al sistema financiero” (todo queda en casa) no pueden hacer nada. Es una jugada maestra para colocar dinero a tasas leoninas. Ojo, aquí jamás se logrará que una empresa de estas tenga alguna responsabilidad jurídica y social, dicho está y usted tiene la última palabra.