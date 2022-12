Somos un todo

Por: María de los Ángeles Ruiz

Ningún ser humano es una isla en sí mismo; cualquier ser humano forma parte del todo. La muerte de cualquier persona me disminuye porque yo tengo un vínculo con la humanidad, así pues, no preguntes por quién doblan las campanas; doblan por ti. John Donne (1572-1631).

Cuando exista la conciencia de que lo que le pasa a uno, nos pasa a todos, quizás, en ese momento, las cosas empiecen a cambiar en los ambientes sociales humanos.

Tal vez, en todas las generaciones se diga lo mismo, y el punto sea que como vivimos tan poco, a comparación de la edad de la tierra y del universo, no alcanzamos a conocer el verdadero comportamiento de la sociedad humana, hoy quiero platicar algo a lo que le hemos denominado teoría de sistemas.

Un sistema es algo que fundamenta su existencia como un todo, mediante la interacción de sus partes, el mejor ejemplo es el mismo y perfecto cuerpo humano, así es, esas manos que está ud. viendo en este momento, que están pegadas a su torso y conectadas a sus piernas, siendo gobernadas por su cabeza recibiendo información continuamente de su cerebro, siendo sostenido por sus huesos y arropado por su piel junto con sus músculos, ese perfecto cuerpo es el sistema más increíble que podemos ejemplificar para entender esta teoría.

Así también los seres vivos, la mayoría, viven en comunidad, es decir, interactúan familiarmente con otros semejantes a ellos, y también con parecidos a ellos, y aprenden a respetar el territorio, a luchar por el alimento, y a conservar el lugar donde viven porque saben que, si lo destruyen, no existirá la perpetuidad de la especie, que al final de todo, es el objetivo de la vida.

Más allá de tener poder, de decir que la historia me reconozca como el transformador, de poder ser el humano con más likes en las redes sociales, de ser el narco más chingón, o el sicario más power, la finalidad es que la humanidad, o que la vida se preserve.

Pero en el camino de estos entes denominados humanos se atraviesan algunas manifestaciones mentales que los llevan a querer someter a sus semejantes y dejar el espíritu de comunidad y de posible convivencia para todos en un ideal.

Tristemente los humanos nos dedicamos más a fregar al de enfrente que a trabajar juntos para poder sobrevivir a todas las inclemencias que puede traernos las dinámicas sociales, o, ahora, el deterioro del medio ambiente.

Hoy es 24 de diciembre, la tradición católica recuerda en este día el preámbulo del nacimiento del niño Jesús, quien nos vino a enseñar al mundo humano a tener mejores formas de convivencia, donde pudiéramos pensar en los demás, aparte de nosotros mismos, donde, respetáramos al prójimo, estuviéramos siempre pendientes de nuestros padres, no robáramos a otros sus pertenencias, ni quitáramos la vida a otros humanos, en pocas palabras, a que aprendiéramos a vivir en paz y a construir espacios en los que todos pudiéramos convivir y gozar del planeta en el que nacimos.

Hago referencia, porque la teoría de sistemas menciona, que lo que haga una parte del sistema, afecta a todos, es decir, no puedes fregarte al vecino, sin que, para ti, tenga consecuencias, aunque en tu pequeño criterio creas que no tiene repercusión alguna.

No me queda más que desearles una feliz Navidad, y que aprendamos todos a entender, que, si no nos respetamos y pensamos en los demás, nunca tendremos una mejor sociedad para poder seguir viviendo, nosotros y lo más importante, nuestros hijos.

Abrazo, y hasta la próxima. FELIZ NAVIDAD!! AECH.