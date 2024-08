¿Son los algoritmos e Inteligencia Artificial el fin del periodismo?

El futuro de la empresa de información, así como el trabajo profesional del periodismo, atraviesan por un momento crítico, ante la amenaza de algoritmos e Inteligencia Artificial, por lo que deben ajustarse con inteligencia sin perder su esencia: la responsabilidad social.

Este revelador tema fue tratado por el escritor argentino Pablo Mancini, director de estrategia digital de Amazon, en su libro “Off the record: verdad, sangre, algoritmos y negocios”. SU empresa brinda servicios a importantes industrias de entretenimiento y noticias como Disney, Netflix, grandes diarios globales y medios de comunicación diversos.

El fenómeno creciente de las redes sociales, la inteligencia artificial y de los algoritmos no solo representa un nuevo reto para los medios de comunicación, sino también para los periodistas, comunicadores y generadores de contenidos en general. Un camino espinoso, pero superable.

La información que nos llega, principalmente por el internet ( reforzada con las llamadas redes sociales) se encuentra saturada de fake news y manipulaciones. Pero también resalta el mal trabajo periodístico. No hay calidad.

Y hay que agregar la homogeneización generada por la inteligencia artificial, que por supuesto no puede contar verdades nuevas, sino narrar historias sobre hechos ya contados o información que ya es pública. El proceso es excelente y rápido, pero no es periodismo solamente. El periodismo busca contar la verdad que no se conoce y hace con calidad los contenidos. Es el camino indicado.

“No dejaría que el algoritmo tome la decisión de cómo se escribe un contenido. Los medios más exitosos del mundo comprendieron que deben apostar por la calidad periodística, ya que la inteligencia artificial solo puede contar lo que ya fue contado” afirma Pablo Mancini.

Para el director de estrategia digital de Amazon Web Services, las audiencias valoran más la calidad de la información que la velocidad de las noticias. La inteligencia artificial "piensa" los contenidos en tiempo real. Esto implica incluso un desafío muy importante a nivel ecológico y social.

Este es el momento en que el periodista vuelve a ser periodista y la presión tecnológica se impone sobre otras áreas de las organizaciones.

Ante esta oleada creada por las redes sociales, los algoritmos y la inteligencia artificial surge la pregunta: ¿ el periodista que hasta hoy conocemos puedes estar en vías de extinción?. Afirmo que jamás…

Los cambios tecnológicos siempre han reajustado y proporcionad nuevos valores a la labor periodística que ha favorecido esta profesión que se caracteriza por su versatilidad. El periodista tradicional nunca desaparecerá porque es el modelo a seguir. Es el profesional preocupado por la calidad de la información, sus formas, sus antecedentes y su explicación.

Las nuevas tecnologías y las necesidades sociales demandan nuevas funciones en los periodistas que darán un buen periodismo, si su única pasión es la de informar. Está en las manos del profesional que su oficio se convierta en una rutina o su razón de ser. El trabajo diario, sus disciplina, entusiasmo y pasión, es lo que lo transformará en un artista de su medio.