Pensé en titular esta columna como “son chafas” pero eso podría entenderse de otra forma y a la hora de analizar las acciones y formas creo que la mejor forma de describir las acciones de los gobernantes de la 4T es que son muy mal hechos.

En las últimas semanas, han estado saliendo resultados de diferentes encuestas que hace el INEGI, resultados semestrales económicos, etc. La verdad es qué hay buenos resultados en diferentes vertientes. Un claro ejemplo es que más de cinco millones de personas en México lograron salir de su situación de pobreza. Ese dato nos debería alegrar a todas las personas aunque odien a este gobierno. El problema es que pudieron haber sido mucho más, si hubieran hecho las cosas bien en todos sentidos.

La pobreza se mide con diferentes parámetros. Normalmente se cree que es únicamente con el ingreso de las personas, pero también se contempla el acceso a derechos como vivienda, salud, educación, etc. Cuando una persona está por debajo de la línea de bienestar en cuestión de ingresos y además, no tiene acceso a salud (o cualquier otro de los siete parámetros) entonces se le considera en situación de pobreza. Si no tiene acceso a tres, entonces está en pobreza extrema.

Cuando digo que son muy mal hechos y los resultados podrían ser mucho mejores, es porque en temas como salud es muy claro que si la estrategia de mejorar el sistema de salud del país hubiera estado bien hecha, entonces hubiéramos reducido mucho más la pobreza en este país. Pero tristemente, como la estrategia ha sido un rotundo fracaso, más de 30 millones de personas perdieron el acceso a este derecho y por lo tanto, un parámetro de medición se disparó.

Al analizar las acciones, en general, de la 4T se observa un patrón muy claro de descuidos, fallas en los procesos que establece la constitución, errores de cálculos, etc. Por ejemplo, más allá de las diferencias ideológicas que generan los libros de texto gratuitos, la falla del gobierno fue no llevar a cabo el proceso correcto para generarlos y ahora por culpa de esa persona que evidentemente no leyó la ley, se les puede caer todo. Lo mismo pasó con la reforma al INE y otras leyes en el Senado, donde también se saltaron el proceso legislativo correcto y se las tumbó la Suprema Corte por ese hecho.

Podrás tener las mejores ideas del mundo, junto con las mejores intenciones pero si no tienes al equipo correcto (me refiero a profesionales) no podrás avanzar como gobernante. El tener gente mal hecha, hará que como dirigente solo andes apagando fuegos que creó tu equipo. Eso le está pasando a AMLO. Lo más feo del asunto, es que él tiene mucha culpa porque, no nada más ha elegido mal a su estructura de gobierno, si no que desde la mañanera ha inculcado una cultura de que las reglas no importan mientras tengas la popularidad necesaria. Esto ha terminado afectando a los más desprotegidos.

Aún así, los resultados son buenos en cuestión de reducción de la desigualdad, de disminución de pobreza, datos económicos, etc. Esperemos que el próximo gobierno siga con buenos datos, pero sean más profesionales para tener mejores resultados.