Sonora, la película 

El Gran Desierto de Altar y El Pinacate, es el lugar más hermoso del mundo.

-Alejandro Springall, Director cinematográfico de Sonora.

Por: Germán Orozco Mora

Para los Tohono O’Odam, de la cultura sandieguino, 10 mil años antes de Cristo, la zona volcánica de El Pinacate es considerada el centro del Universo. Hoy Parque Nacional El Pinacate y Gran Desierto de Altar. Perteneciente a los municipios sonorenses de Puerto Peñasco, Sonoyta y San Luis Río Colorado.

Proyectada desde 2018 en cientos de salas en el país, la cinta fue dirigida por Alejandro Springall (Cd. de México-Los Ángeles). Es multitemática: La expulsión de los mexicanos de USA por el Gobierno de Hoover; la expulsión xenofóbica china por los sonorenses; y la necesidad de llegar al territorio de Baja California Norte por el inóspito desierto. La Ruta de los Caídos, novela histórica de Guillermo Munro Palacios (Puerto Peñasco, Sonora-San Diego,Ca.), fue como un tesoro que cayó en manos del cineasta. El lenguaje cinematográfico compruebelo usted viendo la cinta de no más de 60 minutos; el séptimo arte remueve la memoria histórica no sólo de los treinta. El Camino del Diablo (otra novela de Munro), es así llamado desde 1699, cuando el misionero Eusebio Kino debe cruzar por consejo y ayuda de los pápagos de San Marcelo del Sonoydag (Sonoyta), hacia la gran nación yuma. La cinta no menciona –no hace falta- el tema de los misioneros. Pero en Favores Celestiales, el padre Kino describe cráteres como el de La Luna cerca del centro de visitantes (Peñasco), y del rancho Pozo Nuevo.

Pasaron, según narran Manuel Cuén y la Dra. Karina Arguillez en entrevista con Guillermo Munro (Semanario Contraseña, 2018), 29 años para que Springall lea La Ruta de los Caídos, y le compra a Munro los derechos para transformar el lenguaje literario en la semántica y semiótica cinematográfica.

Ambos personajes son muy sencillos, ubicarán algunos de los más de 400 cráteres en El Pinacate y en meses harán sin tramoyas – sí con drones- lo que Hollywood tarda años. No les perdonó el calor desértico de mayo. Los actores les reclamarán a Munro y a Springall, pero qué se le va a hacer; un real y verdadero Viento Negro les impedirá por dos días filmar. No tienen helicópteros para que imiten el viento, así que el viento es real, no ficticio.

Sonora es fruto de muchísimas personas conocedoras del desierto. El público se cuestiona entonces ¿cómo le hacían los misioneros como Kino o el padre franciscano Garcés?

Los travesilleros 4x4 se identifican pronto con las locaciones de las grandes dunas como La Reina que se mueve; los ecologistas contemplan las flores amarillas o lilas que florecen uno o dos días nomás. Es el Desierto de Altar con áreas como el Cerro Colorado, El Elegante, Tecolote, el Cerro de Morusa, las entradas del río Colorado en el Columpio hacia El Golfo de Santa Clara.

Los mortales cruzamos permanentemente de Tijuana a Hermosillo vía terrestre, pero prácticamente salvo la estación biológica de Sonoyta-Peñasco, nadie dice nada del centro del Universo, redescubierto por Munro y puesto en escena por Alejandro Springall para compartirlo en la cinta Sonora (ahora en Netflix). Traducida en varios idiomas, y con dos premios Ariel de mejor guión adaptado, y a la mejor música original. Un diez para la dirección de Cultura Municipal de SLRC.