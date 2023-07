"Sound of freedom"

Por Mario Góngora Hernández

Esta mañana (jueves AM) amanecí con las sanciones (2) del “Face” (Meta) por difundir según ellos las “mentiras” de Mel Gibson referentes al abuso de niños y la participación de Hollywood en la explotación de menores.

Puedo afirmar que se mucho más sobre el tema que el ciudadano común y definitivamente más que los expertos independientes que dieron este dictamen.

Hace varias semanas los miembros de la Asociación de Editorialistas fuimos invitados por Movimiento Ciudadano a un desayuno donde tomé la palabra y casualmente toqué el tema del tráfico de niños. Debo confesar que lloré al hacerlo.

Mientras colaboraba en el área de Asuntos Internos de la Procuraduría de Justicia en los años 90, abrimos una investigación al respecto. Aprendimos que era mucho más redituable el tráfico de niños que el tráfico de drogas. Que Chihuahua es (era?) un centro de interés para el turismo sexual de todo el mundo, que en aquellos años el costo de un niño o niña de 6 a 7 años era de 7 a 9 mil pesos por unas horas.

Localizamos en los años 90, el centro de acopio de niños; quienes estaban involucrados; placas de autos, etc., etc. Todo se reportó al Procurador de Justicia, autonombrado “el incorruptible” quien se rehusó en hacer un operativo para rescatar niños y detener a los secuestradores.

Yo sé del trauma inicial que sufre un niño. A mí me trataron de robar cuando tenía 4 años. No se me ha olvidado el incidente, ver a mi papá con la pistola en la mano, etc., etc.

Debemos recordar que la película “La Pasión de Cristo” de Mel Gibson fue prohibida, no dejaron entrar a mis hijos a verla, así que debo admitir que son fuerzas “obscuras” las que están detrás de esto.

La persona asignada a esta investigación del robo de niños, junto con su familia, tuvieron que salir del país. Las presiones y amenazas del jefe de policía llegaron a ser demasiado reales.

Basta con perder de vista a tu hijo cinco segundos para que alguien más lo sustraiga. Padres de familia y menores de edad deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

Nunca sueltes la mano de las y los pequeños ni los pierdas de vista en lugares abiertos y concurridos.

No permitas que personas desconocidas les tomen fotografías.

Enseña a los menores que si alguien, desde un automóvil, les habla, no deben acercarse y que acudan a ti lo más rápido posible. Si tú no estás con ellos, que acudan a quien más confianza le tengan.

Si sales con ellos a lugares públicos y concurridos, enséñales un sitio seguro en el que se puedan encontrar en caso de separarse.

Es importante que los menores siempre sepan en dónde y con quién están

Nunca dejes a los niños solos, ni un instante.