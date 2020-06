Estimado lector, es un gusto saludarlos, ¿Cómo los trata el calor? Pues ya está en todo lo que da y no nada más en los termómetros si también en el ambiente social y político.

La carrera parece estar iniciando, así es, hablando de la sucesión estatal por la gubernatura del estado de Chihuahua, los nombres se manejan, en pasados días revisando algunas encuestas nacionales se manifiestan a los siguientes posibles candidatos:

Gustavo Madero, Maru Campos, El Caballo Lozoya, Armando Cabada, Graciela Ortiz entre los que logro acordarme en este momento.

La suerte parece estar echada y la maquinaria estarse poniendo en acción para lo que viene.

Pero ¿Qué retos tendrán que enfrentar los que quieran ser gobernadores?

En mi opinión el paquete no está sencillo, actualmente no nada más el estado, también el país enfrenta momentos sumamente complicados, pero para los vampiros políticos, la grilla es una necesidad y una fuerte adicción, de esas que no se pueden dejar con nada de nada.

Pandemia, falta de economía, alza en la inseguridad, avance en los grupos de delincuencia organizada, hambre en las familias, falta de empleo entre muchas otras situaciones se tendrán que afrontar, esperemos que los que lleguen lo hagan mejor que el que esta, porque lo que si le puedo decir es que fácil no será, y ya estamos viendo en lo federal que se pueden pasar 18 años prometiendo, y que cuando se tiene la oportunidad, pues en realidad no se tiene la capacidad de hacer nada de lo que se prometió.

Un abrazo, y le comento que esto del guárdate si puedes, continua, no se acaba, trate de mantener la calma y si puede, Quédese en su casa, ud, y sus familiares, la pandemia va para largo, hasta que no tengamos medicinas que enfrenten al virus y lo eliminen, no estaremos seguros de un contagio y sus consecuencias en nuestro organismo.

@MarAlmeyda, gracias por leerme, nos vemos la próxima.