Sugerencia de título “Chihuahua, ¿el estado triste?”

El suicidio es un problema de salud pública en el mundo y en especial en nuestro estado. Chihuahua es el estado con mayor índice de suicidios en el país según el INEGI. En el año 2022 fueron 469 personas las que cometieron suicidio. Nuestros jóvenes en especial los hombres de 18 a 29 son los que más lo están cometiendo. Siguiendo con un machismo arraigado en la sociedad chihuahuense donde siempre se les ha dicho a los hombres que ellos no deben llorar, que mostrar sentimientos significa ser débil. Gracias a esto tenemos personas con sentimientos reprimidos sin oportunidad de abrirse, manejar sus emociones y pedir ayuda. Esto se agrava todavía más si eres parte de un grupo vulnerable porque entran temas de discriminación muy fuertes, al no cumplir con las expectativas que nos pone la sociedad es imposible.

El papel que toma la sociedad en esto es enorme, estamos educados para ver a los temas de salud mental como irrelevantes o “pérdida de tiempo”, en especial en los estados del norte que tendemos a ser más conservadores. Probablemente todos hemos escuchado frases como “para que voy al psicólogo si no estoy loco” o “estoy con el loquero” donde nos podemos dar cuenta cómo percibimos el ir a terapia o tener algún trastorno, como estereotipamos a una persona que necesita ayuda. Esto definitivamente no genera un ambiente seguro y menos de confianza, en el cual las personas que sufren de algún tipo de trastorno o simplemente necesitan ayuda no son capaces de decirlo por miedo a ser juzgados, a las burlas y a que le pongan la etiqueta de “loco”. Inclusive la familia no es un entorno seguro para muchas personas, en lugar de ser un factor protector pasa a ser una causa. El construir vínculos afectivos sanos y crear un ambiente seguro puede ayudar a prevenir.

Temas como la depresión y el suicidio hoy en día siguen siendo temas tabúes, por que provocan incomodidad o miedo. Hablar de ellos no los provoca, al contrario, necesitamos que todos estemos conscientes que es un tema real y de suma importancia, que le puede estar pasando a gente cercana y que es prevenible. Deberíamos de contar con una materia escolar en todos los niveles que sea dedicada al manejo de las emociones. Saber matemáticas, letras, geografía… etc. claramente es muy importante pero también saber identificar nuestras emociones y como exteriorizarlas también lo es.

Otra cuestión que es importante precisar es que no todos cuentan con los recursos suficientes para pagar ayuda psicológica y psiquiátrica, ya que estas son muy costosas. Tener acceso es un privilegio, inclusive si cuentas con seguro médico (Pensiones, IMSS o ISSSTE), debido a que la demanda es demasiada, las fechas para obtener una cita suelen prolongarse demasiado, no hay medicamentos necesarios y el servicio suele ser deficiente. Necesitamos más programas sociales que garanticen el acceso a una atención pronta y eficiente e instituciones de salud mental competentes. La salud mental no es un privilegio, es un Derecho Humano.

Debemos de tener en cuenta que el cambio no debe de estar solamente en las políticas públicas si no también en nosotros, el cambio está en todos nosotros, seamos el lugar seguro de una persona que lo necesita y dejemos atrás nuestros prejuicios generacionales.

Ana Sofia Carrasco Aceves

Correo: sofia19carrasco1@gmail.com

Instagram: sofiacarrasco19

Twitter: sofia19carrasco